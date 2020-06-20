Mark_YK

Эдуард Mark_YK

 
38 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Юридическая помощь

Качественное юридическое сопровождение по направлениям: Налоговое право / Проверки контролирующих органов / Трудовое право / Оплата труда / Кадровое право / Охрана труда / Предпринимательская деятельность / Корпоративное право / Жилищное право / Семейное право / Наследственное право / Защита прав потребителей / Административное право / Развод супругов / Алименты / Кредиты банков / Гражданское право / Раздел имущества.

Опыт работы по данным направлениям более 10 лет.

Юридические услуги
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
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