Юридическая помощь

Качественное юридическое сопровождение по направлениям: Налоговое право / Проверки контролирующих органов / Трудовое право / Оплата труда / Кадровое право / Охрана труда / Предпринимательская деятельность / Корпоративное право / Жилищное право / Семейное право / Наследственное право / Защита прав потребителей / Административное право / Развод супругов / Алименты / Кредиты банков / Гражданское право / Раздел имущества.

Опыт работы по данным направлениям более 10 лет.