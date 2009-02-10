Английский. Примеры работ на Магенто. Спецификации будут предоставлены. В предложениях пишите: - языки, на которых пишите, примеры работ на Магенто. Ссылки на эти работы.
- $2000Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужен копирайтер для написагния двух текстов (IT и WEB тематики). Также нужен перевод этих текстов (анг-рус-анг). Ваша цена за написание 1000 знаков + цена на перевод. Ваши примеры текстов в вашем портфолио. Пишите личное сообщение.Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $2500
Создание он-лайн магазина (западный проект) только программинг. Нужен один програмист. Пожалуйста, прочтите текст внимательно. Не нужно писать, если вы никогда этим не занимались или просто хотите попробовать. 1) высылайте список из западных магазинов онлайн с оплатой ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $2500
Необходим специалист по программированию, разработке веб сайтов, веб проектов. Высокого уровня, попроектно и удаленно, свободный график. Выбираем по вашему портфолио: сайты он-лайн, магазины, каталоги, порталы, новости, промо сайты и др. Вам нужно написать список ссылок ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт15 лет назад