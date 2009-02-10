Marka01

Marka Marka Marka01

 
NaN летУкраина
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Написать 2 текста, сделать перевод (англ-рус-англ)

    Нужен копирайтер для написагния двух текстов (IT и WEB тематики). Также нужен перевод этих текстов (анг-рус-анг). Ваша цена за написание 1000 знаков + цена на перевод. Ваши примеры текстов в вашем портфолио. Пишите личное сообщение.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создание он-лайн магазина (западный проект)

    $2500

    Создание он-лайн магазина (западный проект) только программинг. Нужен один програмист. Пожалуйста, прочтите текст внимательно. Не нужно писать, если вы никогда этим не занимались или просто хотите попробовать. 1) высылайте список из западных магазинов онлайн с оплатой ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработчик (Developer). Программист.

    $2500

    Необходим специалист по программированию, разработке веб сайтов, веб проектов. Высокого уровня, попроектно и удаленно, свободный график. Выбираем по вашему портфолио: сайты он-лайн, магазины, каталоги, порталы, новости, промо сайты и др. Вам нужно написать список ссылок ...

    Новости для сайта
    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
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Сергей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
43 отзыва
$25
10 баллов
15 лет назад
Написать 2 текста, сделать перевод (англ-рус-англ)
Приятный в общении человек. Задание ставит четкое. Работа с ним - одно удовольствие. Всем советую как хорошего заказчика. Спасибо за Ваш заказ. Обращайтесь еще.
Я как серьезный заказчик очень доволен текстами и переводами Сергея. Заказ состоял из перевода Договора и написания/перевода двух больших текстов IT тематики. Все сделано вовремя и вежливо. Советую обращаться.
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