Делаю сайты уже 3 года, никаких жалоб заказчиков не слышал.
Люблю делать интересные сайты, придумывать новые интерфейсные решения. Предпочитаю делать сайты "под ключ", т.к. в этом случае за всё отвечаю сам.
В настоящее время работаю в питерской студии d'Artes, что не мешает мне заниматься своими собственными проектами.
Хорошо верстаю, неплохо программирую, интересуюсь современными тенденциями в разработке сайтов и внедряю их в свои работы.
Есть своя cms - очень удобная.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Тема форума для turforums.ru413 просмотров
- Дизайн форума для WebTown.info388 просмотров
- Дизайн форума для eGomel.com394 просмотра
- Форум команды университета Южной Каролины363 просмотра
- Дизайн форума MyPhotoshop.ru391 просмотр
- Я274 просмотра
- Фотоаппарат "Любитель-166"315 просмотров
- Timely Thoughts337 просмотров
- Косметика "Бьюти Нэйлз"321 просмотр
- Торговые автоматы344 просмотра
- Компания А.С.К.317 просмотров
- Каталог строительных компаний Мурманска и области355 просмотров
Отзывы заказчиков
$90
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!