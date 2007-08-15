Markovnin

Павел Марковнин Markovnin

 
35 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Делаю сайты уже 3 года, никаких жалоб заказчиков не слышал.

Люблю делать интересные сайты, придумывать новые интерфейсные решения. Предпочитаю делать сайты "под ключ", т.к. в этом случае за всё отвечаю сам.

В настоящее время работаю в питерской студии d'Artes, что не мешает мне заниматься своими собственными проектами.

Хорошо верстаю, неплохо программирую, интересуюсь современными тенденциями в разработке сайтов и внедряю их в свои работы.

Есть своя cms - очень удобная.

http://2gears.markovnin.com/

Портфолио
Отзывы заказчиков
faktor
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$90
10 баллов
16 лет назад
Нужно разработать уникальный шаблон для vBulletin.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!