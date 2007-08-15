Делаю сайты уже 3 года, никаких жалоб заказчиков не слышал.

Люблю делать интересные сайты, придумывать новые интерфейсные решения. Предпочитаю делать сайты "под ключ", т.к. в этом случае за всё отвечаю сам.

В настоящее время работаю в питерской студии d'Artes, что не мешает мне заниматься своими собственными проектами.

Хорошо верстаю, неплохо программирую, интересуюсь современными тенденциями в разработке сайтов и внедряю их в свои работы.

Есть своя cms - очень удобная.

http://2gears.markovnin.com/