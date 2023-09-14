Привет, я Маша, веб-дизайнер

Создаю полезный визуал, помогаю с редактированием текста и донесением предложения до аудитории.

Делаю: лендинги, сайт-портфолио, сайт-визитку, небольшие корпоративные сайты (~10 страниц), интернет-магазины.

Макеты рисую в Фигме, верстаю на Тильде и Редимаг.

Не падаю в обморок от правок, остаюсь на связи.

Стремлюсь максимально погрузиться в задачу, понять боли заказчика и пользователя, осознаю цель создаваемого сайта.

Думаю о пользователе, его удобстве использования сайта.

Портфолио: https://www.behance.net/markuscarrot