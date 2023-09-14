Мария Меркушева MarkusCarrotMarkusCarrot
27 летРоссия/Липецк
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
4 месяца назад
Привет, я Маша, веб-дизайнер
Создаю полезный визуал, помогаю с редактированием текста и донесением предложения до аудитории.
Делаю: лендинги, сайт-портфолио, сайт-визитку, небольшие корпоративные сайты (~10 страниц), интернет-магазины.
Макеты рисую в Фигме, верстаю на Тильде и Редимаг.
Не падаю в обморок от правок, остаюсь на связи.
Стремлюсь максимально погрузиться в задачу, понять боли заказчика и пользователя, осознаю цель создаваемого сайта.
Думаю о пользователе, его удобстве использования сайта.
Портфолио: https://www.behance.net/markuscarrot
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Приложение для тренировкинет просмотров
- Лендинг для интернет-магазинанет просмотров
- Key visual +карточки для маркетплейсовнет просмотров
- Лендинг модульных домовнет просмотров
Дизайн сайтов
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$10/час
от $200от 14 дней
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