Marnia

Мария Лукьянова Marnia

 
27 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Верстальщик презентаций в PowerPoint

Добрый день!

Занимаюсь подготовкой презентаций на основе Ваших материалов (текстовый документ).

Обладаю всеми основными инструментами в PowerPoint.

В моей КОМПЕТЕНЦИИ:

✅презентации на русском языке

✅подбираю дизайн (фото, цветовое решение, инфографику) под вашу тему

✅срок от 1-3 дней

✅владение Power Point более 8 лет

✅уникальные дизайны (не использую шаблоны)

✅доступные цены

❗любые правки входят в стоимость работы (учту любые ваши пожелания) 

▪️Готова БЕСПЛАТНО сделать несколько тестовых слайдов

PowerPoint