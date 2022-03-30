Верстальщик презентаций в PowerPoint
Добрый день!
Занимаюсь подготовкой презентаций на основе Ваших материалов (текстовый документ).
Обладаю всеми основными инструментами в PowerPoint.
В моей КОМПЕТЕНЦИИ:
✅презентации на русском языке
✅подбираю дизайн (фото, цветовое решение, инфографику) под вашу тему
✅срок от 1-3 дней
✅владение Power Point более 8 лет
✅уникальные дизайны (не использую шаблоны)
✅доступные цены
❗любые правки входят в стоимость работы (учту любые ваши пожелания)
▪️Готова БЕСПЛАТНО сделать несколько тестовых слайдов
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Портфолио
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- Фирменный стиль для магазина мужской одежды89 просмотров
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- Лендинг для Бизнес-завтрака представителей бизнеса140 просмотров