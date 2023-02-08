Качественное исполнение любых Ваших пожеланий).
Диджитал художник, работающий в программе Adobe Photoshop.
Что могу предложить:
разработка оригинального персонажа
иллюстрация (не векторная графика)
портрет
любые работы 18+
рисунок по фото
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Иллюстрация3 просмотра
- Пиксель арт4 просмотра
- Пейзаж3 просмотра
- Животные4 просмотра
- Портрет3 просмотра
- Рисунок по фото3 просмотра
- Стилизация персонажа3 просмотра
- Портретный скетч3 просмотра
- Редрав персонажа3 просмотра