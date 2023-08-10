Marselin_22

Ярослава Marselin_22

 
24 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Digital Artist. Художник.

Digital Artist. Графический художник.

Рисую иллюстрации на планшете под заказ.

-Портреты

-Ваших питомцев

-Персонажей

-В стиле Симпсонов

-Любые другие предложения приветствуются

Больше моих работ здесь:

Inst: d.coralbunker

https://instagram.com/d.coralbunker?utm_source=qr&igshid=MzNlNGNkZWQ4Mg%3D%3D

Портфолио

Иллюстрации и Рисунки
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$5/час
от $10от 2 дней
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