Digital Artist. Художник.
Digital Artist. Графический художник.
Рисую иллюстрации на планшете под заказ.
-Портреты
-Ваших питомцев
-Персонажей
-В стиле Симпсонов
-Любые другие предложения приветствуются
Больше моих работ здесь:
Inst: d.coralbunker
https://instagram.com/d.coralbunker?utm_source=qr&igshid=MzNlNGNkZWQ4Mg%3D%3D
Портфолио
- Принты моих работ1 просмотр
- В стиле Симпсонов1 просмотр
- Другоенет просмотров
- Pet'sнет просмотров
- Dogsнет просмотров
Иллюстрации и Рисунки
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