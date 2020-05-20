Marsi1k

Иван Войтович Marsi1k

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
видеомонтажер

Монтаж видео, Свадьба, рекламы, и другое, монтаж в Adobe premier pro и after effects, приятные цены быстрое время выполнения подробнее по телефону Viber +380973928432.

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Мои работы:

https://vimeo.com/333205218

https://vimeo.com/298739216

 https://www.youtube.com/watch?v=6b9qSlpOSZE

https://www.youtube.com/watch?v=PAIHCwDRrNY

https://www.youtube.com/watch?v=NCfdcFPrlxs&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=LeoI6aF0dig