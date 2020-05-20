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Потрібно озвучити 5 слів на українській мові чоловічим голосом, кидайте приклад свого голосу і домовимось!
Озвучивание2 заявки
Закрыт
5 лет назад
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Мои работы:
https://www.youtube.com/watch?v=6b9qSlpOSZE
https://www.youtube.com/watch?v=PAIHCwDRrNY
https://www.youtube.com/watch?v=NCfdcFPrlxs&t=3s
Потрібно озвучити 5 слів на українській мові чоловічим голосом, кидайте приклад свого голосу і домовимось!