Marta_MariKo

Ретушер

РЕЗЮМЕ

Коняєвої Марії Андріївни

тел. 0672133073

E-mail: [email protected]

Дата народження: 04 вересня 2000

Мета: робота в Фотошоп

Досвід роботи: 25 травня – 14 червня 2019 –виробнича технологічна літня практика в Коледжі мистецтв та дизайну Київського Національного університету технологій та дизайну, спеціальність «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», 3 курс

з 23 жовтня по 15 листопада – робота у сфері обслуговування клієнтів та надання послуг

з 17 листопада по 7 грудня 2019 – переддипломна виробнича технологічна практика в Коледжі мистецтв та дизайну, 4 курс.

Маю досвід: 1 фотографування у студійних умовах (студійних каталожних предметних зйомках)

2 обробки фотографій у программі Photoshop

3 ретушування, накладання эфектів та ін.; редагування рекламних знімків; монтаж відео

4 володіння програмами: Photoshop, InDesign, PowerPoint, Publisher, Excel, Illustrator, Lightroom.

Освіта: вересень 2016 – лютий 2020 – навчання в Коледжі мистецтв та дизайну Київського Національного університету технологій та дизайну за спеціальністю « Художнє фотографування ».

Знання мов: українська, російська, частково англійська.

Могу предоставить-

Портретная ретушь:

- цветокорекция

- удаление предметов с фото

- ретушь кожи

- пластика

- коррекция одежды

- прорисовка объема

- устранение дефектов

- коррекция волос

- удаление тату

Предметная ретушь:

- чистка от пыли и грязи

- обтравка фона

- вырезание объекта из фона

- пластика

- удаление ярлыков, помятости одежды

- устранить дефекты одежды (пыль, складки)

Пишу картины маслом, рисую портреты с фото - скетч в карандаше, рисую арты на заказ акрилом на одежде.

Жду Ваших пожеланий и заказов.