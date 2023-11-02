Marta_MariKo

РЕЗЮМЕ
Коняєвої Марії Андріївни
тел. 0672133073
E-mail: [email protected]
Дата народження: 04 вересня 2000
Мета: робота в Фотошоп
Досвід роботи: 25 травня – 14 червня 2019 –виробнича технологічна літня практика в Коледжі мистецтв та дизайну Київського Національного університету технологій та дизайну, спеціальність «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», 3 курс
з 23 жовтня по 15 листопада – робота у сфері обслуговування клієнтів та надання послуг
з 17 листопада по 7 грудня 2019 – переддипломна виробнича технологічна практика в Коледжі мистецтв та дизайну, 4 курс.
Маю досвід: 1 фотографування у студійних умовах (студійних каталожних предметних зйомках)
2 обробки фотографій у программі Photoshop
3 ретушування, накладання эфектів та ін.; редагування рекламних знімків; монтаж відео
4 володіння програмами: Photoshop, InDesign, PowerPoint, Publisher, Excel, Illustrator, Lightroom.
Освіта: вересень 2016 – лютий 2020 – навчання в Коледжі мистецтв та дизайну Київського Національного університету технологій та дизайну за спеціальністю « Художнє фотографування ».
Знання мов: українська, російська, частково англійська.
Могу предоставить-
Портретная ретушь:
- цветокорекция
- удаление предметов с фото
- ретушь кожи
- пластика
- коррекция одежды
- прорисовка объема
- устранение дефектов
- коррекция волос
- удаление тату
Предметная ретушь:
- чистка от пыли и грязи
- обтравка фона
- вырезание объекта из фона
- пластика
- удаление ярлыков, помятости одежды
- устранить дефекты одежды (пыль, складки)
Пишу картины маслом, рисую портреты с фото - скетч в карандаше, рисую арты на заказ акрилом на одежде.
Жду Ваших пожеланий и заказов.