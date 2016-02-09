О салоне: Салон имеет медицинскую лицензию, поэтому упор в салоне делается на косметологию, косметические инъекции и процедуры. Однако, салон рассчитан не на теток, а на молодых работающих женщин 30+, следящих за модными тенденциями, желающих быть в тренде, ...
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$30
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей
- $40Нейминг и Слоганы57 заявокЗакрыт7 лет назад
- $30
Логотип на стену Салона Красоты "Studio Di Anna" Салон находится в помещении лофта, нужно, чтобы логотип не выбивался из общего стиля. В приложении- вариант, который нравится. Хотелось бы, чтобы девушка была чуть менее мультяшная и вокруг зеркальца ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $40
1)Танцевальный спиннер- это пластиковая дощечка, на которой танцоры обучаются вращениям. Она небольшая 25см х 10 см, логотип находится в уголке, соответственно, должен быть очень маленьким + надпись (Torrnado) 2) В приложении -пример похожего логотипа . 3)Также в ...Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен8 лет назад
Отзывы фрилансеров
$30
10 баллов
7 лет назад
Положительный опыт работы, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Заказывали логотип для салона красоты по конкурсу. Понравилась работа этого дизайнера. Много "капризничали" и просили изменить то одни, то другие небольшие детали- все делал быстро и в соответствии с пожеланиями. В итоге получили работу, которая всем очень понравилась.
$10
9 баллов
8 лет назад
сотрудничество было приятным
Ответный отзыв
Воплотила идею точно так как нам хотелось. Незначительную коррекцию по просьбе сделала очень быстро. Работой довольны
$30
10 баллов
8 лет назад
Отличный, грамотный заказчик......только положительные эмоции от сотрудничества.....Рекомендую всем....!
Ответный отзыв
Очень стильный получился логотип!