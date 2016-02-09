Marti1812

Ольга Нос Marti1812

 
48 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Нейминг. Название модного салона красоты

    $40

    О салоне: Салон имеет медицинскую лицензию, поэтому упор в салоне делается на косметологию, косметические инъекции и процедуры. Однако, салон рассчитан не на теток, а на молодых работающих женщин 30+, следящих за модными тенденциями, желающих быть в тренде, ...

    Нейминг и Слоганы57 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Логотип на стену Салона Красоты (салон в стиле лофт)

    $30

    Логотип на стену Салона Красоты "Studio Di Anna" Салон находится в помещении лофта, нужно, чтобы логотип не выбивался из общего стиля. В приложении- вариант, который нравится. Хотелось бы, чтобы девушка была чуть менее мультяшная и вокруг зеркальца ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Логотип на танцевальный спиннер

    $40

    1)Танцевальный спиннер- это пластиковая дощечка, на которой танцоры обучаются вращениям. Она небольшая 25см х 10 см, логотип находится в уголке, соответственно, должен быть очень маленьким + надпись (Torrnado) 2) В приложении -пример похожего логотипа . 3)Также в ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
RomanBuynov
26 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Логотип на стену Салона Красоты (салон в стиле лофт)
Положительный опыт работы, рекомендую к сотрудничеству!
Заказывали логотип для салона красоты по конкурсу. Понравилась работа этого дизайнера. Много "капризничали" и просили изменить то одни, то другие небольшие детали- все делал быстро и в соответствии с пожеланиями. В итоге получили работу, которая всем очень понравилась.
Ответный отзыв
S_Rimma
Римма 
61 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
9 баллов
8 лет назад
Логотип на танцевальный спиннер
сотрудничество было приятным
Воплотила идею точно так как нам хотелось. Незначительную коррекцию по просьбе сделала очень быстро. Работой довольны
Ответный отзыв
F-maker
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Логотип на танцевальный спиннер
Отличный, грамотный заказчик......только положительные эмоции от сотрудничества.....Рекомендую всем....!
Очень стильный получился логотип!
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