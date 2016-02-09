Заказывали логотип для салона красоты по конкурсу. Понравилась работа этого дизайнера. Много "капризничали" и просили изменить то одни, то другие небольшие детали- все делал быстро и в соответствии с пожеланиями. В итоге получили работу, которая всем очень понравилась.