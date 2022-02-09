MartinDev1902

Александр MartinDev1902

 
26 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка сайтов. Дизайн, Вёрстка, Интеграция с CMS (Wordpress, Modx, Opencart)

Всем привет!!!Меня зовут Александр. Я разработчик сайтов с опытом более 1,5 лет. Занимаюсь полным циклом разработки сайтов. Дизайн, Вёрстка, Интеграция с CMS (Wordpress, Modx, Opencart)

Навыки и умения

  • Дизайн мобильных приложений
  • Дизайн сайтов
  • Прототипирование
  • Адаптивная верстка
  • CMS (Wordpress, Modx, Opencart)
  • CSS, HTML, JS

Используемые программы

  • Figma
  • ﻿Adobe Photoshop - Adobe Illustrator
  • Adobe XD
Буду рад сотрудничеству!