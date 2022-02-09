Разработка сайтов. Дизайн, Вёрстка, Интеграция с CMS (Wordpress, Modx, Opencart)
Всем привет!!!Меня зовут Александр. Я разработчик сайтов с опытом более 1,5 лет. Занимаюсь полным циклом разработки сайтов. Дизайн, Вёрстка, Интеграция с CMS (Wordpress, Modx, Opencart)
Навыки и умения
- Дизайн мобильных приложений
- Дизайн сайтов
- Прототипирование
- Адаптивная верстка
- CMS (Wordpress, Modx, Opencart)
- CSS, HTML, JS
Используемые программы
- Figma
- Adobe Photoshop - Adobe Illustrator
- Adobe XD
Портфолио
- Begins-web | Landing page for creative agency29 просмотров
- Map meet - приложение для знакомств38 просмотров
- Website Design for Yoga & Fitness Studio27 просмотров
- Landing page для дизайнера Андрея Гаврилова39 просмотров
- Landing page для пиццерии NewPizza16 просмотров
- Контейнер центр - Продажа, покупка и аренда морски16 просмотров
- AXIT15 просмотров
- NewPizza Сайт для пиццерии13 просмотров
- 7 Утра | Производитель молочной продукции15 просмотров