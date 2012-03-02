Gif-баннеры, шапки
Качественные Gif-баннеры, шапки, элементы дизайна по приятным ценам!
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$12
10 баллов
9 лет назад
Баннеры выполнены качественно и в срок
Ответный отзыв
Честный заказчик, все требования изложены четко, знает, чего хочет. Оплата произведена вовремя. Спасибо.
$7
10 баллов
11 лет назад
Дарья сделала нам замечательный баннер, привлекательный и отвечающий нашим требованиям. Рекомендую!
Ответный отзыв
Своевремменая оплата, вежливое общение - хороший заказчик, точно знает, чего хочет.
$15
10 баллов
12 лет назад
Дарья принимала участие в конкурсе. Получил хорошую работу с интересным подходом. Спасибо.
Ответный отзыв
Очень интересный и необычный конкурс провел Максим. Было довольно занимательно в нем участвовать. Оплата своевременная. Побольше бы таких заказчиков.
Баннеры
2 отзыва
от $6
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $35
от 2 дней
нет рейтинга