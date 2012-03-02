Martini_

Дарья Martini_

 
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Gif-баннеры, шапки

Качественные Gif-баннеры, шапки, элементы дизайна по приятным ценам!

ICQ: 411473

Mail: [email protected]

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Отзывы заказчиков
Helpery
42 годаРоссия
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
$12
10 баллов
9 лет назад
Нужны 2 баннера: 468*60, 120*60
Баннеры выполнены качественно и в срок
Честный заказчик, все требования изложены четко, знает, чего хочет. Оплата произведена вовремя. Спасибо.
Ответный отзыв
iqm
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
11 лет назад
Разработка Gif-баннера 965x87
Дарья сделала нам замечательный баннер, привлекательный и отвечающий нашим требованиям. Рекомендую!
Своевремменая оплата, вежливое общение - хороший заказчик, точно знает, чего хочет.
Ответный отзыв
AlekartRu
Максим 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$15
10 баллов
12 лет назад
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Дарья принимала участие в конкурсе. Получил хорошую работу с интересным подходом. Спасибо.
Очень интересный и необычный конкурс провел Максим. Было довольно занимательно в нем участвовать. Оплата своевременная. Побольше бы таких заказчиков.
Ответный отзыв
Баннеры
2 отзыва
от $6
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $35
от 2 дней
нет рейтинга