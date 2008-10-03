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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
15 лет назад
Спасибо, очень приятно работать. Всегда на связи, даже учитывая то что общались по email'у :) В срок и самое главное красиво :) Рекомендую как художника, с женским стилем :))