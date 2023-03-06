developer

Здравствуйте! Меня зовут Максим. Я занимаюсь созданием и продвижением сайтов, web-дизайном: создам для Вас фирменный стиль, сверстаю в сайт и так далее.

?лучше всего у меня получаются проекты, в которых я разрабатываю сайт с нуля и полностью беру всю ответственность за него.

?Далее я приступаю к дизайну сайта, его вёрстке и наполнению. После сдачи сайта я полностью передаю все ключи доступа и обучаю клиента работать с ним.

?Сейчас я полностью на фрилансе, поэтому могу созваниваться с Вами в любое время дня и ночи, чтобы как можно скорее завершить проект, если сроки у Вас уже поджимают.