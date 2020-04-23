MarveIIous

Анастасия MarveIIous

 
30 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Дизайн, который работает 🎯

👋 Привет! (⌒‿⌒)

Я Настя и я - дизайнер). Мне 25 лет. Я начала своё знакомство с миром графики и дизайна еще в школьные времена, будучи ученицей 8 класса. Это именно та история, когда хобби становится твоей работой .

Сейчас моя жизнь наполнена спортом, танцами, музыкой и, конечно же, дизайном. Я поняла свою страсть и любовь, чем я хочу заниматься по жизни. Это как раз то, чем я вдохновляюсь. И я хочу создавать нечто такое, что также будет служить вдохновением и для других людей. Что-то новое, стильное, необычное, приковывающее взгляд. То, что будет выделяться

среди всего прочего и то, что запомнится людям .

Я считаю, что недопустимо топтаться на месте. Нужно шагать в ногу со временем, следить за современными тенденциями и постоянно привносить в свою работу что-то новое. Незамыленный взгляд и свежие идеи — это то, что позволяет удивлять и радовать заказчиков неординарными работами. А это, в свою очередь, позволяет клиентам выделяться на фоне своих коллег-конкурентов

隸‍♀️ Я приду на помощь, если Вам необходимы:

  • Веб-дизайн
- дизайн сайтов;

       - баннеры;

       - иконки.   

  • Полиграфия и айдентика
- логотипы и знаки;

       - дизайн продукции;

       - фирменный стиль;

       - наружная реклама.

  • Графика и фотография
- иллюстрации и рисунки;

      - обработка фотографий.