Mary28v

Мари Ветер Mary28v

 
33 годаУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Профессиональная помощь в контекстной рекламе!

Опыт работы 4 года. Сертифицированный специалист Google Adwords.

Виды услуг:

+сбор семантического ядра;

+настройка контекстной рекламы в Google Adwords

+настройка Google Analytics;

+формирование корпоративных шаблонов и разработка цикла рассылок через Mail Chimp

Семантическое ядроGoogle Ads