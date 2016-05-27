Профессиональная помощь в контекстной рекламе!
Опыт работы 4 года. Сертифицированный специалист Google Adwords.
Виды услуг:
+сбор семантического ядра;
+настройка контекстной рекламы в Google Adwords
+настройка Google Analytics;
+формирование корпоративных шаблонов и разработка цикла рассылок через Mail Chimp
Портфолио
- Контекстная реклама estore.ua160 просмотров
- Diy-krovlya.com.ua контекстная реклама198 просмотров
- Контекст для сайта моторных масел162 просмотра
- Контекстная реклама для svarin.ru201 просмотр
- Google Adwords для сети автосервисов "Масленка"148 просмотров
- Google Adwords для сайта ремонта детских колясок148 просмотров