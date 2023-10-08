Работаю только на результат,пока все сидят я работаю.

Меня зовут Марина мне 32 года,имею прекрасных дочек,мужа и буду Вашим помощником в любом деле.Из за ситуации в Украине перейшла на работу онлайн что соответственно становиться моим основным заработком и конечно же я гарантирую выполнение в кротчайшие сроки и качественно. Есть большой опыт в работе с текстами,переводами,набором и редактированием.Владею русским,украинским и базовым английский языками.Обращайтесь ко мне и мы сможем с Вами решить Вашу любую задачку или головоломку.