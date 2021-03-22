Frontend-разработка
Привет, меня зовут Мария, уже больше года я занимаюсь front-end разработкой. Мне нравится работа с визуалом и возможность сразу видеть результат, именно поэтому я занимаюсь разработкой сайтов. Примеры моих работ по ссылке: https://github.com/MaryK13/
Навыки:
- HTML&CSS
- WordPress
- Адаптивная, кроссбраузерная верстка, Bootstrap, Flexbox
- Многостраничные сайты, landing-page
- SASS, SCSS, БЭМ
- JavaScript, JQuery
- React
- Система контроля версий Git
- Навыки работы с Photoshop, Figma и другими графическими редакторами.
- email: [email protected]
- telegram: @janegacy
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