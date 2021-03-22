Frontend-разработка

Привет, меня зовут Мария, уже больше года я занимаюсь front-end разработкой. Мне нравится работа с визуалом и возможность сразу видеть результат, именно поэтому я занимаюсь разработкой сайтов. Примеры моих работ по ссылке: https://github.com/MaryK13/

Навыки:

HTML&CSS

WordPress

Адаптивная, кроссбраузерная верстка, Bootstrap, Flexbox

Многостраничные сайты, landing-page

SASS, SCSS, БЭМ

JavaScript, JQuery

React

Система контроля версий Git

Навыки работы с Photoshop, Figma и другими графическими редакторами.

Для связи:Я всегда на связи, можно писать в любое время.