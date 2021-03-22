MaryKZ

Мария MaryKZ

 
26 летРоссия/Тула
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Frontend-разработка

Привет, меня зовут Мария, уже больше года я занимаюсь front-end разработкой. Мне нравится работа с визуалом и возможность сразу видеть результат, именно поэтому я занимаюсь разработкой сайтов. Примеры моих работ по ссылке: https://github.com/MaryK13/

Навыки:

  • HTML&CSS
  • WordPress
  • Адаптивная, кроссбраузерная верстка, Bootstrap, Flexbox
  • Многостраничные сайты, landing-page
  • SASS, SCSS, БЭМ
  • JavaScript, JQuery
  • React
  • Система контроля версий Git
  • Навыки работы с Photoshop, Figma и другими графическими редакторами.
Для связи:Я всегда на связи, можно писать в любое время.
JavascriptWordPressHTMLCSSBootstrapFigmaReactjQuery