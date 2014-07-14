Продвижение ваших услуг и товаров в соц сетях. Правильный контент=результат

Почему вам выгодно сотрудничать именно со мной? Будучи SMM-менеджером, я:

1) Обладаю умением, выбирать интересную для аудитории информацию и работать с ней

2) Знаю, как найти общий язык с аудиторией

3) Не подгоняю свой рабочий день под часовые рамки - на связи all day/all night

4) Имею чувство юмора, что помогает выйти из многих ситуаций

5) Очень любознательная, а значит - понимаю, принимаю и разделяю интересы аудитории

Наполнить группу информацией - это не сложный процесс. Но сделать так, что бы эти посты были интересны вашей целевой аудитории - значительно сложнее.

Ответственность, креативность и старательность гарантирую!

Буду рада сотрудничеству!