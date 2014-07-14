Продвижение ваших услуг и товаров в соц сетях. Правильный контент=результат
Почему вам выгодно сотрудничать именно со мной? Будучи SMM-менеджером, я:
1) Обладаю умением, выбирать интересную для аудитории информацию и работать с ней
2) Знаю, как найти общий язык с аудиторией
3) Не подгоняю свой рабочий день под часовые рамки - на связи all day/all night
4) Имею чувство юмора, что помогает выйти из многих ситуаций
5) Очень любознательная, а значит - понимаю, принимаю и разделяю интересы аудитории
Наполнить группу информацией - это не сложный процесс. Но сделать так, что бы эти посты были интересны вашей целевой аудитории - значительно сложнее.
Ответственность, креативность и старательность гарантирую!
Буду рада сотрудничеству!
Портфолио
- Оформление страниц и контента в Instagram113 просмотров
- Оформление страниц и контента в Instagram124 просмотра
- Ведение групп и создание контента для кондитерской249 просмотров
- Ведение группы VKLYBE.TV Kiev в Instagram270 просмотров
- Наполнение сайта220 просмотров
- Наполнение сайта уникальными описаниями256 просмотров
- Копирайт - описание мебели320 просмотров
- Копирайт на тему электроники310 просмотров
- Администрирование, ведение группы в VK345 просмотров
- Примеры работ266 просмотров
- Создание и наполнение групп строительной компании342 просмотра
- Уникальные посты в соц.сетях (тема стройматериалы)304 просмотра
Отзывы заказчиков
$16
10 баллов
9 лет назад
Очень рекомендую к сотрудничеству эту девушку! Грамотно, быстро, отличный стиль и понимание всех требований. Соблюдение сроков и приятное общение, качество работы я бы назвала идеальным, у меня не было абсолютно никаких замечаний к работе. Очень довольна плодотворным сотрудничеством, обязательно продолжим дальше)
Ответный отзыв
Замечательный заказчик, который корректно ставит задачи и вовремя все оплачивает.
$70
10 баллов
9 лет назад
Сотрудничеством остался доволен. Марья ( MaryP ) очень ответственно подошла к выполнению проекта. Оперативно вносила правки по моим предложениям, оперативно все делала! В результате сотрудничества мы получили отличные группы для своего сайта. Одним словом, Марья профессионал своего дела, добивающийся качественного результата в обозначенные сроки. Рекомендую всем кто хочет качества в выполенной работе, не пожалеете.
Ответный отзыв
Замечательный заказчик, с которым приятно коммуницировать!
Социальные сети (SMM и SMO)
1 отзыв
$2/час
от $100от 30 дней
#39
Копирайтинг
1 отзыв
$2/час
от $10от 1 дня
#779
Презентации
нет отзывов
$1/час
от $10
#105
Контекстная реклама
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
#156
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$10/час
от $100от 5 дней
#387
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
#692
Наполнение сайтов
нет отзывов
$10/час
от $5от 1 дня
#1127
Переводы
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#1584