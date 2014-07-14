MaryP

Марья MaryP

 
31 годУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Продвижение ваших услуг и товаров в соц сетях. Правильный контент=результат

Почему вам выгодно сотрудничать именно со мной? Будучи SMM-менеджером, я:

1) Обладаю умением, выбирать интересную для аудитории информацию и работать с ней

2) Знаю, как найти общий язык с аудиторией

3) Не подгоняю свой рабочий день под часовые рамки - на связи all day/all night

4) Имею чувство юмора, что помогает выйти из многих ситуаций

5) Очень любознательная, а значит - понимаю, принимаю и разделяю интересы аудитории

Наполнить группу информацией - это не сложный процесс. Но сделать так, что бы эти посты были интересны вашей целевой аудитории - значительно сложнее.

Ответственность, креативность и старательность гарантирую!

Буду рада сотрудничеству!

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Отзывы заказчиков
Yana0408
Яна 
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$16
10 баллов
9 лет назад
Нужно написать описания к мужской одежде + добавить товары на 2 сайта
Очень рекомендую к сотрудничеству эту девушку! Грамотно, быстро, отличный стиль и понимание всех требований. Соблюдение сроков и приятное общение, качество работы я бы назвала идеальным, у меня не было абсолютно никаких замечаний к работе. Очень довольна плодотворным сотрудничеством, обязательно продолжим дальше)
Замечательный заказчик, который корректно ставит задачи и вовремя все оплачивает.
Ответный отзыв
setdol
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$70
10 баллов
9 лет назад
Создание и наполнение соцсетей
Сотрудничеством остался доволен. Марья ( MaryP ) очень ответственно подошла к выполнению проекта. Оперативно вносила правки по моим предложениям, оперативно все делала! В результате сотрудничества мы получили отличные группы для своего сайта. Одним словом, Марья профессионал своего дела, добивающийся качественного результата в обозначенные сроки. Рекомендую всем кто хочет качества в выполенной работе, не пожалеете.
Замечательный заказчик, с которым приятно коммуницировать!
Ответный отзыв
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