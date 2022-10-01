Привет!
Если коротко, то я филолог, решивший попробовать новую профессию и за полгода освоивший основы проектирования, отрисовки и прототипирования мобильных приложений.
Что я умею:
- разрабатывать дизайн-проекты приложений в Whimsical с нуля;
- прорабатывать пользовательские сценарии по индивидуальным требованиям;
- создавать кликабельный прототип приложения в Figma;
- разрабатывать дизайн интерфейсов.
Мои навыки могут быть Вам полезны, если Вам нужно:
- разработать дизайн для Вашего приложения
- создать кликабельный прототип Вашего приложения
- спроектировать пользовательский сценарий Вашего приложения
- спроектировать удобную, интуитивно понятную архитектуру Вашего приложения
Более подробно с моими кейсами можно ознакомиться по ссылке: https://readymag.com/u809192650/3917332/
Портфолио
- Дизайн каталога одежды6 просмотров
- Дизайн магазина минералов6 просмотров
- Приложения для заказа еды12 просмотров