UX, UI дизайнер / Разработчик мобильных приложений

Привет!

Если коротко, то я филолог, решивший попробовать новую профессию и за полгода освоивший основы проектирования, отрисовки и прототипирования мобильных приложений.

Что я умею:

- разрабатывать дизайн-проекты приложений в Whimsical с нуля;

- прорабатывать пользовательские сценарии по индивидуальным требованиям;

- создавать кликабельный прототип приложения в Figma;

- разрабатывать дизайн интерфейсов.

Мои навыки могут быть Вам полезны, если Вам нужно:

- разработать дизайн для Вашего приложения

- создать кликабельный прототип Вашего приложения

- спроектировать пользовательский сценарий Вашего приложения

- спроектировать удобную, интуитивно понятную архитектуру Вашего приложения

Более подробно с моими кейсами можно ознакомиться по ссылке: https://readymag.com/u809192650/3917332/