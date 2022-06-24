MariaGri

Здравствуйте! Рада приветствовать Вас на своей страничке! Если Вам нужен интересный, запоминающийся лого, я с радостью разработаю его дизайн.РЕЖИМ РАБОТЫ:Я на связи ежедневно с 10:00 до 0:00 часов.Рабочие дни: пн-пн , без выходных.Связаться со мной можно через Telegram, внутренний чат Веблансера или почту. Пожалуйста, сразу озвучивайте тему.

~Создаю логотипы для любых компаний ,любой сложности. Полностью выполняю работу заказчика по его требованием. ~ Среднее время выполнение работы 1-2 дня, но так же возможно выполнить все намного быстрее, по договорённости с заказчиком.