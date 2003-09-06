Иллюстратор/ рисую Арты на заказ
Нарисую Арт любой сложности, это может быть портрет вашего знакомого или аватарка для соц сетей. Также рисую иллюстрации для детских книг и журналов, стикеры ВК, телеграмм. Задавайте вопросы, на все с удовольствием отвечу!
инстаграм: https://instagram.com/maykray.design?igshid=a2kftwbnb6ea
патреон: patreon.com/maykray
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Портрет девушки одной линией95 просмотров
- Стилизация собачек65 просмотров
- Иллюстратор/ рисую Арты на заказ71 просмотр