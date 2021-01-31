Веб-дизайнер

Создаю сайты на Тильде и отрисовываю дизайны в Figma.

Прошла обучение по этим направлениям и могу предоставить сертификат и характеристики от куратора, если понадобится)

Готова помочь в упаковке Вашего бизнеса или проекта, с помощью продающего сайта или лендинга.

При этом я проведу анализ Ваших конкурентов, ЦА и Вашего сайта, если он был и Вы решили просто обновить дизайн. Аргументированно выскажу все свои точки зрения по поводу своих решений касательно Вашего проекта. Направлю всю свою экспертность в Ваш проект и отвечу на все Ваши «почему?»