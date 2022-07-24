MashaPetrenkoMos

Маша. ВЕБ ДИЗАЙН

Привет!

Я Маша Петренко. Я живу в ДНР. Мне всегда нравилась профессия дизайнера! И вот, несколько месяцев назад я начала освоение навыков работы веб-дизайнера в Figma. Мне очень нравится это дело! Я буду очень рада, если вы мне доверите свой заказ. Не пугайтесь пустого портфолио! Когда-то именно ваш заказ пополнит его. Желаю вам удачи:)

Хочу предложить Вам свои услуги веб-дизайнера. С удовольствием сделаю дизайн для вашего сайта. Дизайн будет современным и необычным, а готовый сайт - понятным и удобным для пользователя. Я работаю до полного удовлетворения и ответственно отношусь к каждому проекту.

﻿Контакты

Telegram : @masshhkaa

ВКонтакте : https://vk.com/petrenkomashha

e-mail: [email protected]