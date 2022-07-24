MashaPetrenkoMos

Мария Петренко MashaPetrenkoMosMashaPetrenkoMos
21 годРоссия/Донецк
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Маша. ВЕБ ДИЗАЙН
Привет!
Я Маша Петренко. Я живу в ДНР. Мне всегда нравилась профессия дизайнера! И вот, несколько месяцев назад я начала освоение навыков работы веб-дизайнера в Figma. Мне очень нравится это дело! Я буду очень рада, если вы мне доверите свой заказ. Не пугайтесь пустого портфолио! Когда-то именно ваш заказ пополнит его. Желаю вам удачи:)
Хочу предложить Вам свои услуги веб-дизайнера. С удовольствием сделаю дизайн для вашего сайта. Дизайн будет современным и необычным, а готовый сайт - понятным и удобным для пользователя. Я работаю до полного удовлетворения и ответственно отношусь к каждому проекту.
Контакты
Telegram : @masshhkaa
ВКонтакте : https://vk.com/petrenkomashha
e-mail: [email protected]
Я против войны в Украине!