Разрабатываю интерфейсы. Ускоряю работу бизнеса. Предвосхищаю будущее. Дизайнер-универсал.

Последние три года работал в студии Right. В 2019 году продал собственное мобильное приложение Wandle американскими ивесторам.

Лучшая дизайн-студия Беларуси по итогам 2019 года → https://right.by/blog/article/wadline-2019-news/

Лучшая дизайн-студия Беларуси по итогам 2020 года → https://right.by/blog/article/wadline-2020-news/

В стартап Wandle вложились американские инвесторы → https://tech.onliner.by/2017/06/05/wandle

Проект Wandle занял призовое место на «Стартап года Беларуси» → https://tech.onliner.by/2016/12/18/startap-goda-2016