Здравствуйте, я- Марина, копирайтер и по совместительству практикующий аудитор. Родилась и живу в Санкт-Петербурге. В 2015 году окончила курсы интернет журналистики, с тех пор "продаю вдохновение" и работаю на заказ. Писала тексты для глянцевых журналов, сайтов,интернет-магазинов. Не люблю бред, не лью воду, с почтением отношусь к «великому и могучему».
Финансы, экономика,налоги
Нормативные документы (законы, кодексы, регламенты, инструкции…) перевожу на человеческий язык. Понятно, интересно, профессионально (как-никак 20 лет в аудите) пишу про налоги, банки и иже с ними.
Технические темы
Базовое образование (инженер-экономист) и аналитический склад ума помогают создавать достойные технические тексты.
Медицина, здоровье,красота
Как автор без медицинского диплома бываю полезнее врача, не умеющего писать. Свято чту принцип «не навреди», работаю с первоисточниками, научными публикациями. Успешно продвигала услуги косметических клиник, медицинских центров, магазинов медтехники.
Путешествия, туризм
Уникальные материалы о регионах России, странах Европы,Юго-Восточной Азии вы получите от заядлого путешественника. Не пересказ путеводителя, а истории личного знакомства с культурой, традициями,национальной кухней и людьми.
Дети, семья, дом (включая стройку и ремонт)
Стройка ― мужское дело, но описать процесс под силу даме с интеллектом. Когда инструкции просты и понятны, ремонт одолеет даже безрукий.
Продающие тексты,SEO-оптимизация
Цепляющие заголовки, органично вписанные ключи, внятные описания избавят читателей от желания искать информацию в другом месте. Благодарна за четкое ТЗ, но пойду навстречу тем,кто не знает,что это такое.
Вы дочитали резюме до конца? Значит, зацепило? Теряем время! Давайте работать!
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