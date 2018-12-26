Создание сайтов визиток в одну страницу и настройкой SEO (ФОС.Viber. Редактирование текста онлайн.Слайдер, Меню.)

Создаю сайты визитки: дизайн, текст, вёрстка, настройка SEO, загрузка на хостинг без движковый. Хостинг в месяц 40 рб.

Функционал:

1. Видео звонки на Вайбер.

2. Клиент может задать вопрос прямо из сайта и получить ответ в письменном виде или обратный звонок.

3. При отправке письма клиентом, приходит копия письма и самому клиенту на указанную им почту.

4. Клиент может одним кликом редактировать только текст сайта прямо в браузере. Это значит, что текст можно редактировать уже без разработчика.

5. Меню и якорные ссылки по странице для быстрого просмотра.

6. Картинки анимируются при наведении курсора.

7. Слайдер изображений автоматический ( любое количество картинок и размеров).

Стоимость изготовления с загрузкой на хостинг от 1500 рб.

Портфолио в живом виде смотреть здесь: https://servis.kharkov.ua/portfolio.html