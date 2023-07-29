Захват видео с экрана, редактирование видео.

Инженер- химик, ОГУ им. Мечникова

Сканирование и восстановление фотографий и негативов.

Сканирование текста с обработкой и без.

Распознавание и сохранение текстов во все распространённые форматы. Технические тексты (химия, физика). Машинный перевод.

Редактирование фото в фотошопе.

Видеомонтаж.

Захват видео с экрана