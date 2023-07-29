Сергей Кардаков Matador1964Matador1964
59 летУкраина/Одесса
2 года на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Захват видео с экрана, редактирование видео.
Инженер- химик, ОГУ им. Мечникова
Сканирование и восстановление фотографий и негативов.
Сканирование текста с обработкой и без.
Распознавание и сохранение текстов во все распространённые форматы. Технические тексты (химия, физика). Машинный перевод.
Редактирование фото в фотошопе.
Видеомонтаж.
Захват видео с экрана
Портфолио
- Макросъёмка. Лайтбокс.2 просмотра