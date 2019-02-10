Matematuka

-Начинающий коректор-редактор
- Знание офисных пакетов (MS Office), начальные знания HTML, SQL, Pascal
- Русский-профессионально; украинский - родной, английский - intermediate.
- Грамотный язык, легкий и понятный стиль;
- Быстрая обучаемость;
- Быстрый поиск и анализ информации;
- Знание риторики и педагогики.
Училась в ЛНУ им. И. Франка; специальнось: математик. Второе образование Международные економические отношения.
Есть опыт работы контент-менеджером и SEO оптимизатором.
Очень надеюсь набраться опыта в данной сфере.