Matematuka

-Начинающий коректор-редактор

- Знание офисных пакетов (MS Office), начальные знания HTML, SQL, Pascal

- Русский-профессионально; украинский - родной, английский - intermediate.

- Грамотный язык, легкий и понятный стиль;

- Быстрая обучаемость;

- Быстрый поиск и анализ информации;

- Знание риторики и педагогики.

Училась в ЛНУ им. И. Франка; специальнось: математик. Второе образование Международные економические отношения.

Есть опыт работы контент-менеджером и SEO оптимизатором.

Очень надеюсь набраться опыта в данной сфере.