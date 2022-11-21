Web , UI/UX и графический дизайнер

??Крутой дизайн - сделанный на совесть. Web/UI/UX и графический дизайн

????Привет!

Меня зовут Матфей (через ф, а не через в) мне 21 год. Живу в городе Запорожье, Украина.

Я новичок на фриланс-бирже Weblancer.

Люблю дизайнить

Я делаю: дизайн сайтов, логотипы, визитки.

Работаю в: Figma, Photoshop, Illustrator.

????Я честный и пунктуальный

Всегда делаю дизайн как для себя. Всегда в сроки!

??Все правки бесплатные!

Всегда буду рад выполнить ваш проект!