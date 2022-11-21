Web , UI/UX и графический дизайнер
??Крутой дизайн - сделанный на совесть. Web/UI/UX и графический дизайн
????Привет!
Меня зовут Матфей (через ф, а не через в) мне 21 год. Живу в городе Запорожье, Украина.
Я новичок на фриланс-бирже Weblancer.
Люблю дизайнить
Я делаю: дизайн сайтов, логотипы, визитки.
Работаю в: Figma, Photoshop, Illustrator.
????Я честный и пунктуальный
Всегда делаю дизайн как для себя. Всегда в сроки!
??Все правки бесплатные!
Всегда буду рад выполнить ваш проект!
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Портфолио
- Логотип для рыболовного магазина6 просмотров
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- Дизайн для онлайн-магазину з сумок 8bags store29 просмотров
- Дизайн мобільного додатку22 просмотра
- Дизайн сайту для рибальського магазину33 просмотра
- Дизайн лендінгу для курсів з англійської мови19 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
2 года назад
Быстрый ответ, вежливость и точность - вот три главных качества данного исполнителя. Сразу предоставил примеры работ, сделал прототип сайта и логотипа. Рекомендую к работе.
Ответный отзыв
Все хорошо, вежливый, хороший клиент. Рекомендую
$1
10 баллов
2 года назад
Figma
Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
отличный заказчик .
$5
10 баллов
2 года назад
Все виконав швидко. Все виконав якісно. Все сподобалось
Ответный отзыв
все сподобалось. Все було чітко
$5
10 баллов
2 года назад
Все выполнил очень быстро. Во время сроков. Работа выполнена качественно. Все очень понравилось. Рад за сотрудничество.
Ответный отзыв
Все сподобалось. Радий за співпрацю