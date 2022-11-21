Mathew_Zhir

Матфій Mathew_Zhir

 
23 года
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Web , UI/UX и графический дизайнер

??Крутой дизайн - сделанный на совесть. Web/UI/UX и графический дизайн

????Привет!

Меня зовут Матфей (через ф, а не через в) мне 21 год. Живу в городе Запорожье, Украина.

Я новичок на фриланс-бирже Weblancer.

Люблю дизайнить

Я делаю: дизайн сайтов, логотипы, визитки.

Работаю в: Figma, Photoshop, Illustrator.

????Я честный и пунктуальный

Всегда делаю дизайн как для себя. Всегда в сроки!

??Все правки бесплатные!

Всегда буду рад выполнить ваш проект!

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Отзывы заказчиков

guest_16619600610791
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
2 года назад
Лендинг для кондитерской
Быстрый ответ, вежливость и точность - вот три главных качества данного исполнителя. Сразу предоставил примеры работ, сделал прототип сайта и логотипа. Рекомендую к работе.
Все хорошо, вежливый, хороший клиент. Рекомендую
Ответный отзыв
seostrelcov
Юрий 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
$1
10 баллов
2 года назад
Перевести изображение в вектор
Figma
Рекомендую к сотрудничеству.
отличный заказчик .
Ответный отзыв
Andrew_Shewa
Андрій 
34 года
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
2 года назад
Зробити логотип для фотостудії
Все виконав швидко. Все виконав якісно. Все сподобалось
все сподобалось. Все було чітко
Ответный отзыв
zheka_ribalka
Євгеній 
27 лет
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
2 года назад
Розробити логотип для магазину з риболовлі
Все выполнил очень быстро. Во время сроков. Работа выполнена качественно. Все очень понравилось. Рад за сотрудничество.
Все сподобалось. Радий за співпрацю
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