Здравствуйте. Необходимо выполнить курсовую работу по бух. учету (отрасль-сельское хозяйство). Тема: Первичный учет труда и порядок оплаты труда по отраслям производства на предприятии, за время отпусков, пособий по временной нетрудоспособности. ...
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Нужно выполнить курсовую работу на тему «Состояние и направления совершенствования учета малоценных и быстроизнашивающихся предметов на предприятии». Есть черновой вариант работы и методичка. Язык-украинский. Уникальности не нужно. План: 1.Организационная характеристика и учетная ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте Есть готовая курсовая абота на тему "Облік надхадження виробничих запасів". Нужно доработать курсовую согласно замечаниям преподавателя. Уменьшить объём,изменить список литературы,некторые поправки по содержанию. Уникальности никакой не нужно. Язык-украинскийРефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт10 лет назад
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Здравствуйте. Необходимо выполнить курсовую работу по бух. учету (отрасль-сельское хозяйство). Тема: Бухгалтерская финансовая отчетность на предприятии. План: вступление. 1. Организационная характеристика учетной политики хозяйства. 2. Теоретические основы организации бухгалтерского учета. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен10 лет назад
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- $50
Здравствуйте. Необходимо выполнить практические работы по бух. учету (отрасль-сельское хозяйство). Темы: 1.Первичный учет производственных запасов и готовой продукции. 2.Учет производственных запасов. 3.Учёт текущих биологических активов. 4.Первичный учет оплаты ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт10 лет назад