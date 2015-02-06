Matlakova

Светлана Matlakova

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

ElenaBoyko
Елена 
52 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$30
2 балла
10 лет назад
Курсовая работа
Заказчик исчез, не связыватесь
catharinaLEV
Екатерина 
39 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$12
7 баллов
10 лет назад
Курсовая №4. Бухгалтерская финансовая отчетность на предприятии
+
Сотрудничество состоялось
Ответный отзыв