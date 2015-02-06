Нужно выполнить курсовую работу на тему «Состояние и направления совершенствования учета малоценных и быстроизнашивающихся предметов на предприятии». Есть черновой вариант работы и методичка. Язык-украинский. Уникальности не нужно. План: 1.Организационная характеристика и учетная ...