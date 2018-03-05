3D Artist | Interior visualisation | Architectural visualisation

Навыки и достижения

Работа в интернете, умение пользоваться всеми интернет браузерами. Знание программ: Autodesk 3ds Max, Corona Render, Adobe Photoshop, SketchUp, Pro100 CorelDRAW, Skype, Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel.

Быстрое освоение нужных навыков, общения с клиентами и коллективом, создание проектов обустройства интерьеров, визуализация постобработка, развито пространственное воображение понимание чертежей зарисовок, разработка визиток, создание плакатов, рекламных структур, доскональное знание ПК, шенген виза в 2020г. водительские права категории В и С.

Инициативность, коммуникабельность, доброжелательность, целеустремленность на результат, ответственность, стрессоустойчивость, энергичность, общительность, адекватный умеренный во всех отношениях.

опыт работы

Продавец-консультант непродовольственных товаров

АМВ (Другое)

май 2016 - апрель 2017

пиар «А Групп» (Услуги для населения - другое)

январь 2013 - май 2015

Ивент компании «А Групп» с 2013. по 2015г. Обязанности: реклама продукта, общение с будущими клиентами и потребителями образование

«Государственное высшее учебное заведение" Национальный лесотехнический университет Украины »

Львов

«Институт Деревообрабатывающее технологий и дизайна» Дизайн. «Бакалавр» 2016

Технологический колледж государственного высшего учебного заведения «Национальный лесотехнический университет Украины»

Львов

«Дизайн» Художник дизайнер-конструктор. «Младший специалист» 2014

Курсы, тренинги, сертификаты

Autodesk 3ds max 2017

Курсы Autodesk 3ds max

Водительское удостоверение

Категория С и В

Портфолио

www.behance.net/MatthewBenew