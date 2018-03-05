MatthewBenew

Навыки и достижения
Работа в интернете, умение пользоваться всеми интернет браузерами. Знание программ: Autodesk 3ds Max, Corona Render, Adobe Photoshop, SketchUp, Pro100 CorelDRAW, Skype, Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel.
Быстрое освоение нужных навыков, общения с клиентами и коллективом, создание проектов обустройства интерьеров, визуализация постобработка, развито пространственное воображение понимание чертежей зарисовок, разработка визиток, создание плакатов, рекламных структур, доскональное знание ПК, шенген виза в 2020г. водительские права категории В и С.
Инициативность, коммуникабельность, доброжелательность, целеустремленность на результат, ответственность, стрессоустойчивость, энергичность, общительность, адекватный умеренный во всех отношениях.
опыт работы
Продавец-консультант непродовольственных товаров
АМВ (Другое)
май 2016 - апрель 2017
пиар «А Групп» (Услуги для населения - другое)
январь 2013 - май 2015
Ивент компании «А Групп» с 2013. по 2015г. Обязанности: реклама продукта, общение с будущими клиентами и потребителями образование
«Государственное высшее учебное заведение" Национальный лесотехнический университет Украины »
Львов
«Институт Деревообрабатывающее технологий и дизайна» Дизайн. «Бакалавр» 2016
Технологический колледж государственного высшего учебного заведения «Национальный лесотехнический университет Украины»
Львов
«Дизайн» Художник дизайнер-конструктор. «Младший специалист» 2014
Курсы, тренинги, сертификаты
Autodesk 3ds max 2017
Курсы Autodesk 3ds max
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