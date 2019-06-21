Пишу и редактирую тексты. Качественно и ответственно подхожу к каждому заказу.
Добрый день, уважаемые заказчики!
С удовольствием напишу для вас различной сложности тексты практически на любую тему.
Имею опыт работы, стараюсь писать уникально и без тавтологии.
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Отзывы заказчиков
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5 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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