Matveeva35

Ольга Matveeva35

 
39 летБеларусь/Минск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Пишу и редактирую тексты. Качественно и ответственно подхожу к каждому заказу.

Добрый день, уважаемые заказчики!

С удовольствием напишу для вас различной сложности тексты практически на любую тему.

Имею опыт работы, стараюсь писать уникально и без тавтологии.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Vladi113
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$6
9 баллов
5 лет назад
Написание статей по автомобильной тематике
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга