Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий и я веб-дизайнер который занимается разработкой одностраничных лендингов, сайтов-визиток, сайтов для интернет магазинов
МОИ КОНТАКТЫ:
Почта: [email protected]
Whatsapp: +380994061405
МОИ РАБОТЫ:
https://www.behance.net/matyashin_ds
Почему стоит заказать у меня:
- Перед созданием сайта я внимательно изучаю сайты конкурентов, поскольку это важно знать их сильные и слабые стороны. И в будущем ваш сайт стал лидером в той или иной сфере.
- Придумываю и разрабатываю индивидуальный дизайн с интуитивно понятным интерфейсом, чтобы посетителям было приятно находиться и хотелось проводить больше времени на сайте.
- На стадии проектирования тщательно придумываю удобства сайта, чтобы посетители сайта могли найти необходимую информацию или совершить покупку.
В итоге, вы получаете сайт с понятным интерфейсом, который будет привлекателен для покупателей и посетителей.