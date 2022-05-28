Специалист по Excel с хорошими математическими знаниями

Уверенно владею Excel, имею опыт работы с ним более 7 лет. Также имею отличные знания в области математики.

Выполняю следующие работы:

– написание формул в соответствии с Вашим ТЗ и потребностями;

– построение графиков, диаграмм;

– возможны другие работы (смело пишите - обговорим :) )

Скрупулезно и оперативно подхожу к решению поставленной задачи.

Также у меня есть опыт в настройке таргетированной рекламы в Инстаграм (через Ads Manager Facebook).