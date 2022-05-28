Специалист по Excel с хорошими математическими знаниями
Уверенно владею Excel, имею опыт работы с ним более 7 лет. Также имею отличные знания в области математики.
Выполняю следующие работы:
– написание формул в соответствии с Вашим ТЗ и потребностями;
– построение графиков, диаграмм;
– возможны другие работы (смело пишите - обговорим :) )
Скрупулезно и оперативно подхожу к решению поставленной задачи.
Также у меня есть опыт в настройке таргетированной рекламы в Инстаграм (через Ads Manager Facebook).
Я против войны в Украине!