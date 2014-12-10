MaxCreator

Максим MaxCreator

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Game Designer, Level Designer, Cценарист

Способности к работе: 

- Написание концептов, дизайн документов, технический заданий под мобильные и социальные игры 

- Создание баланса игры. 

- Тестирование игр, создание баг-листов. 

- Написание квестов (или древа квестов), диалогов. 

- Создание юзабилити-документов. 

- Левелдизайн - быстрое создание уровней при хорошем редакторе. 

- Написание сценариев.

Имеющиеся навыки: 

- Продюсирование проектов. 

- Навыки работы в команде. 

- Навыки управление командой. 

- Навыки тестирования игр, создания баг-листов. 

- Есть знания в сфере копирайтинга. 

- Грамотное знание русского языка и умение предоставлять информацию в доступном виде. 

- Навыки с сфере написания сценариев, квестов различных типов и под разные жанры. 

- Навыки работы с левелдизайном в Unity3D 

- Знание мобильного и социального игрового рынка 

- Способность быстро и продуктивно работать.

Образование: 

Закончил математический факультет

Опыт работы: 

3,5 года работы на должности геймдизайнера/продюсера социальных и мобильных игр. 

Периодическая работа с левелдизайном.

Работы портфолио после связи по почте.

Общая информация: 

Проживаю на территории Украины. 

Возраст - 24 года.

Почта для связи: 

[email protected]

Работаю быстро и продуктивно.

Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$11/час
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