Game Designer, Level Designer, Cценарист

Способности к работе:

- Написание концептов, дизайн документов, технический заданий под мобильные и социальные игры

- Создание баланса игры.

- Тестирование игр, создание баг-листов.

- Написание квестов (или древа квестов), диалогов.

- Создание юзабилити-документов.

- Левелдизайн - быстрое создание уровней при хорошем редакторе.

- Написание сценариев.

Имеющиеся навыки:

- Продюсирование проектов.

- Навыки работы в команде.

- Навыки управление командой.

- Навыки тестирования игр, создания баг-листов.

- Есть знания в сфере копирайтинга.

- Грамотное знание русского языка и умение предоставлять информацию в доступном виде.

- Навыки с сфере написания сценариев, квестов различных типов и под разные жанры.

- Навыки работы с левелдизайном в Unity3D

- Знание мобильного и социального игрового рынка

- Способность быстро и продуктивно работать.

Образование:

Закончил математический факультет

Опыт работы:

3,5 года работы на должности геймдизайнера/продюсера социальных и мобильных игр.

Периодическая работа с левелдизайном.

Работы портфолио после связи по почте.

Общая информация:

Проживаю на территории Украины.

Возраст - 24 года.

Почта для связи:

[email protected]

Работаю быстро и продуктивно.