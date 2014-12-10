Способности к работе:
- Написание концептов, дизайн документов, технический заданий под мобильные и социальные игры
- Создание баланса игры.
- Тестирование игр, создание баг-листов.
- Написание квестов (или древа квестов), диалогов.
- Создание юзабилити-документов.
- Левелдизайн - быстрое создание уровней при хорошем редакторе.
- Написание сценариев.
Имеющиеся навыки:
- Продюсирование проектов.
- Навыки работы в команде.
- Навыки управление командой.
- Навыки тестирования игр, создания баг-листов.
- Есть знания в сфере копирайтинга.
- Грамотное знание русского языка и умение предоставлять информацию в доступном виде.
- Навыки с сфере написания сценариев, квестов различных типов и под разные жанры.
- Навыки работы с левелдизайном в Unity3D
- Знание мобильного и социального игрового рынка
- Способность быстро и продуктивно работать.
Образование:
Закончил математический факультет
Опыт работы:
3,5 года работы на должности геймдизайнера/продюсера социальных и мобильных игр.
Периодическая работа с левелдизайном.
Работы портфолио после связи по почте.
Общая информация:
Проживаю на территории Украины.
Возраст - 24 года.
Почта для связи:
Работаю быстро и продуктивно.