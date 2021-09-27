Python разработчик, Web Scraping/Parsing, Back-end: Django/Flask, SQL , Front-end: HTML, CSS, JS.

Позвольте немного издалека )

Впервые в жизни я увидел компьютер в начале 90-х годов в возрасте около 10 лет. Это был самосборный Радио-86РК, который собрал мой отец. Встреча с эти чудом была для меня нечто сравнимое со встречей НЛО. С тех пор компьютеры всегда были рядом со мной.

Отец сразу же познакомил меня с программированием (конечно же это был Basic). И вплоть до окончания ВУЗа я увлекался программированием - Pascal, Delphi, C++.

Затем мой путь с разработкой немного разошёлся - я получил высшее образование по специальности сети связи и системы коммутаций, занимался проектированием сетей связи, их монтажем, пуско-наладкой, настройкой, администрированием, в том числе на Linux-платформах. Если так можно сказать, то работал на первых трех-четырех уровнях 7-уровневой модели взаимодейтсвия открытых систем OSI ISO. Уверенно разбираюсь в сетевых технологиях и протоколах.

Имею богатый опыт решения разнообразных задач, взаимодействия со смежными специалистами, подготовки электронной документации.

Но все-таки тяга к программированию меня не отпукала на протяжении всей моей жизни. И вот несколько лет назад я все-таки решил вернуться в разработку.

Основная ниша - back-end разработка на Python, проектировние, программная релизация и развертывание серверов Flask/Django.

Ну и конечно же без front-а в наше время никуда, поэтому владею всеми необходимыми скилами в HTML+CSS+JS.

Основной мой принцип - сделать все возможное для решения задачи и удовлетворения всех запросов заказчика. Поиск решения и успешная его реализация для меня первичны. Особенно люблю решать нестандартные задачи, которые дают мне прекрасную возможность прокачать свои софт-скилы. Любую возникшую проблему/задачу воспринимаю как вызов, который должен быть постигнут любой ценой. Любую работу выполняю "как для себя" - не терплю халатности.

Гарантирую вам, что приложу максимум усилий, чтобы нас с Вами максимально удовлетворил итоговый результат работы.

Ну что же, я надеюсь Вы примите мое предложение и я буду рад приступить к реализации Вашего проекта.

Начнём?

Full-stack разработчик