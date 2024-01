Mobile iOS Software Engineer

UA

Привіт, я Mobile iOS Software Engineer. В галузі комп'ютерних наук я вже понад 5 років. Завжди радий допомогти вам у вирішенні завдань різного ступеня складності, пов'язаних з галуззю комп'ютерних наук.

RU

Привет, я Mobile iOS Software Engineer. В отрасли компьютерных наук я уже больше 5ти лет. Всегда рад помочь вам в решении задач разной степени сложности, связанных с отраслью компьютерных наук.

EN

Hi, I'm a Mobile iOS Software Engineer. I have been in the Computer Science industry for over 5 years. I am always glad to help you in solving problems of varying complexity related with Computer Science industry.