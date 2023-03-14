Род занятий:
Ключевая информация:
Вёрстка адаптивная, кроссбраузерная
Верстаю из PSD, Zeplin, Figma, Adobe XD, Sketch.
Анимация сайта JavaScript / CSS3
Ответственность:
Готов приступить к работе
Выполню заказ в любое время суток
Всегда довожу дело до конца
Даю консультация по макету
Работаю без предоплаты
Всегда на связи
- HTML5, CSS3, BEM, Flexbox/Grid, JavaScript,GIT и другие
Связь:
e-mail: [email protected]
телеграм: https://t.me/kostinmax9302
Портфолио
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