MaxKostin

Максим Костин MaxKostin

 
30 летУкраина/Северодонецк
год на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад

Род занятий:

Ключевая информация:

  • Вёрстка адаптивная, кроссбраузерная

  • Верстаю из PSD, Zeplin, Figma, Adobe XD, Sketch.

  • Анимация сайта JavaScript / CSS3

    Ответственность:

  • Готов приступить к работе

  • Выполню заказ в любое время суток

  • Всегда довожу дело до конца

  • Даю консультация по макету

  • Работаю без предоплаты

  • Всегда на связи

- HTML5, CSS3, BEM, Flexbox/Grid, JavaScript,GIT и другие

Связь:

JavascriptFigma
Портфолио