Таргетолог с Большой буквы!
Меня зовут Максим – я Таргетолог с Большой буквы. У меня есть опыт в продвижении Inst/fb, ВКи Tik-Tok. Также есть опыт с блокировками ФБ. Создал свою небольшую команду ( в команде Таргетолог (я) и креативщик - дизайнер ) с командой намного проще мне брать дополнительных клиентов. Для меня это будет только удовольствие.
Работал с РБ больше чем 300,000 Руб.
Работаю с онлайн - школами, экспертами и инфобизнесом в целом)
Буду рад сделать Вам траф на бесплатники (вебы, марафоны) по 15 - 25 Р
Подписчиков по 10 - 20 Р.
Всегда пожалуйста, обращаться по номеру: 89323118810
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Распространение тренинга для начинающих ИП Инфобиз68 просмотров
- Продвижение ТТК "Светофор"66 просмотров
- Продвижение тату - салона.75 просмотров