Таргетолог с Большой буквы!

Меня зовут Максим – я Таргетолог с Большой буквы. У меня есть опыт в продвижении Inst/fb, ВКи Tik-Tok. Также есть опыт с блокировками ФБ. Создал свою небольшую команду ( в команде Таргетолог (я) и креативщик - дизайнер ) с командой намного проще мне брать дополнительных клиентов. Для меня это будет только удовольствие.

Работал с РБ больше чем 300,000 Руб.

Работаю с онлайн - школами, экспертами и инфобизнесом в целом)

Буду рад сделать Вам траф на бесплатники (вебы, марафоны) по 15 - 25 Р

Подписчиков по 10 - 20 Р.

Всегда пожалуйста, обращаться по номеру: 89323118810