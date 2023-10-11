Веб-разработка сайтов и чат-ботов...

Доброго времени суток! Я веб-дизайнер и тех-спец

Создаю дизайн сайтов как Landing Page так и Интернет магазинов

От прототипа до итогового результата

Разрабатываю сайты «Под ключ» для бизнесов на движке Tilda

Грамотная упаковка смыслов и создание адаптивного сайта нацеленного на повышение конверсии/продаж

Выделение на фоне конкурентов и продвижение в интернете

После сдачи проекта сопровождаю/администрирую сайт



Как я работаю?

1 этап:

Анализ целевой аудитории и анализ конкурентов

2 этап:

Разработка структуры сайта на основе анализа из первого этапа и составление ТЗ

Заключение договора (по необходимости)

3 этап:

Разработка дизайна 3-х вариаций главного экрана сайта

4 этап:

Внесения правок и выбор основного экрана

Переход к прототипированию сайта

5 этап:

Утверждение прототипа

Переход к разработке дизайна сайта (адаптив только под ПК)

6 этап:

Утверждение дизайна

Переход к адаптации сайта под мобильные устройства

Настройка тех.вопросов: анимация на сайте, прием заявок, ссылки на соц-сети...



По окончанию разработки проекта, настраиваю рекламу и поисковую оптимизацию.

Также по необходимости настрою систему приёма платежей.

Нужен сайт? — Обращайтесь. Готов обсудить ваш проект.

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Также я занимаюсь разработкой чат-ботов «Под ключ» для бизнесов

Грамотная упаковка смыслов и создание адаптивного чат-бота нацеленного на повышение конверсии/продаж

Выделение на фоне конкурентов

После сдачи проекта сопровождаю/администрирую бот



Этапы разработки:

1 этап

Разработка технического задания

2 этап

Предоплата 50%

Заключение договора (по необходимости)

3 этап

Разработка сценария бота

Создание визуального и текстового контента

Проектирование диалогов

4 этап

Тестирование и отладка/обучение чат-бота

5 этап

Полная оплата оставшихся 50%

6 этап

Передача прав/Доступов

7 этап

Поддержка/Администрирование в течении 2-х недель



- По необходимости настраиваю онлайн-оплату

- Создание автоворонок

- Настройка сбора данных о клиенте и запуск цепочек персональных рассылок

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Также я занимаюсь настройкой онлайн-школ «Под ключ» для инфобизнесов

Автоворонки в ботах

Настройка онлайн-школы с 0

Сопровождение/Администрирование действующих школ