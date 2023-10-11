MaxMorgendorfer

Максим Безматерных MaxMorgendorfer

 
21 годШри-Ланка/Мюнхен
год на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Веб-разработка сайтов и чат-ботов...

Портфолио на Вehance
Мой личный сайт

Доброго времени суток! Я веб-дизайнер и тех-спец

Создаю дизайн сайтов как Landing Page так и Интернет магазинов
От прототипа до итогового результата

Разрабатываю сайты «Под ключ» для бизнесов на движке Tilda

  • Грамотная упаковка смыслов и создание адаптивного сайта нацеленного на повышение конверсии/продаж

  • Выделение на фоне конкурентов и продвижение в интернете

  • После сдачи проекта сопровождаю/администрирую сайт


Как я работаю?
1 этап:
Анализ целевой аудитории и анализ конкурентов
2 этап:
Разработка структуры сайта на основе анализа из первого этапа и составление ТЗ
Заключение договора (по необходимости)
3 этап:
Разработка дизайна 3-х вариаций главного экрана сайта
4 этап:
Внесения правок и выбор основного экрана
Переход к прототипированию сайта
5 этап:
Утверждение прототипа
Переход к разработке дизайна сайта (адаптив только под ПК)
6 этап:
Утверждение дизайна
Переход к адаптации сайта под мобильные устройства
Настройка тех.вопросов: анимация на сайте, прием заявок, ссылки на соц-сети...

По окончанию разработки проекта, настраиваю рекламу и поисковую оптимизацию.
Также по необходимости настрою систему приёма платежей.

Нужен сайт? — Обращайтесь. Готов обсудить ваш проект.

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Также я занимаюсь разработкой чат-ботов «Под ключ» для бизнесов

  • Грамотная упаковка смыслов и создание адаптивного чат-бота нацеленного на повышение конверсии/продаж

  • Выделение на фоне конкурентов

  • После сдачи проекта сопровождаю/администрирую бот


Этапы разработки:
1 этап
Разработка технического задания
2 этап
Предоплата 50%
Заключение договора (по необходимости)
3 этап
Разработка сценария бота
Создание визуального и текстового контента
Проектирование диалогов
4 этап
Тестирование и отладка/обучение чат-бота
5 этап
Полная оплата оставшихся 50%
6 этап
Передача прав/Доступов
7 этап
Поддержка/Администрирование в течении 2-х недель

- По необходимости настраиваю онлайн-оплату
- Создание автоворонок
- Настройка сбора данных о клиенте и запуск цепочек персональных рассылок
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Также я занимаюсь настройкой онлайн-школ «Под ключ» для инфобизнесов

  • Автоворонки в ботах

  • Настройка онлайн-школы с 0

  • Сопровождение/Администрирование действующих школ


Главной моей задачей является настройка платформы для проведения курсов:
— Настройка и оформление платформы
— Разработка чат-бота для регистраций
— Разработка рассылок и автоворонок
— Добавление уроков и тренингов
— Курирование запуска/Сопровождение вебинара
— Создание автоматической отправки доступа
— Настройка приёма платежей
— Интеграция CRM систем

В вверху этого текста есть ссылка на мой личный сайт, на котором Вы можете изучить моё портфолио и отзывы клиентов.

Буду рад сотрудничеству
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