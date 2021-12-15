MaxProfessor

Максим Селиванов MaxProfessor

 
27 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Работа должна быть выполнена и оплачена!

Селиванов Максим Андреевич

Имею опыт работы с графикой, логотипами, разработкой видео презентаций и обычных презентаций. Также не составит труда обработать фотографию, убрать что-то или добавить, не проблема.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Зарегистрировать профиль на Яндекс "Человек должен быть из Питера"

    $7

    Нужно по определенной инструкции заполнить профиль на Яндексе, Здравствуйте, я сейчас на удалёнке, мне нужна помощь! Нужен кто-нибудь с компьютером с хорошим интернетом, для того чтобы поработать на сайте Google и яндекс. Вам нужно будет нажимать те ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Зарегистрировать профиль на Яндекс

    $5

    Нужно по определенной инструкции заполнить профиль на Яндексе,"Работник должен быть из Москвы" Здравствуйте, я сейчас на удалёнке, мне нужна помощь! Нужен кто-нибудь с компьютером с хорошим интернетом, для того чтобы поработать на сайте Google и яндекс. ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужен курьер с хорошей камерой в г. Санкт-Петербург

    $7

    Здравствуйте! Мне нужен курьер с хорошей камерой на телефоне. Нужно поездить по Санкт-Петербургу и с разных ракурсов от фотографировать шесть моих копировальных центров, и сделать видео. А затем загрузить фотографии на Яндекс, Гугл и сделать ...

    Фотосъемка1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужен курьер с хорошей камерой в г. Москва

    $7

    Здравствуйте! Мне нужен курьер с хорошей камерой на телефоне. Нужно поездить по Москве и с разных ракурсов от фотографировать шесть моих копировальных центров, и сделать видео. А затем загрузить фотографии на Яндекс, Гугл и сделать ...

    Фотосъемка1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужен курьер с хорошей камерой в г. Краснодар

    $7

    Здравствуйте! Мне нужен курьер с хорошей камерой на телефоне. Нужно поездить по Краснодару и с разных ракурсов от фотографировать шесть моих копировальных центров, и сделать видео. А затем загрузить фотографии на Яндекс, Гугл и сделать ...

    Фотосъемка1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужен курьер с хорошей камерой в г. Ростов

    $7

    Здравствуйте! Мне нужен курьер с хорошей камерой на телефоне. Нужно поездить по Ростову и с разных ракурсов от фотографировать шесть моих копировальных центров, и сделать видео. А затем загрузить фотографии на Яндекс, Гугл и сделать ...

    Фотосъемка1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Заполнить профиль в ЯндексБизнес

    $4

    Здравствуйте, я сейчас на удалёнке, мне нужна помощь! Нужен кто-нибудь с компьютером с хорошим интернетом, для того чтобы поработать на сайте Google и яндекс. Вам нужно будет заполнить профиль в ЯндексБизнес по определенным правилам.

    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    2 года назад