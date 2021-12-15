MaxProfessor

Нужно по определенной инструкции заполнить профиль на Яндексе, Здравствуйте, я сейчас на удалёнке, мне нужна помощь! Нужен кто-нибудь с компьютером с хорошим интернетом, для того чтобы поработать на сайте Google и яндекс. Вам нужно будет нажимать те ...
Максим Селиванов MaxProfessorMaxProfessor
Селиванов Максим Андреевич
Имею опыт работы с графикой, логотипами, разработкой видео презентаций и обычных презентаций. Также не составит труда обработать фотографию, убрать что-то или добавить, не проблема.
- $7Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт2 года назад
- $5
Нужно по определенной инструкции заполнить профиль на Яндексе,"Работник должен быть из Москвы" Здравствуйте, я сейчас на удалёнке, мне нужна помощь! Нужен кто-нибудь с компьютером с хорошим интернетом, для того чтобы поработать на сайте Google и яндекс. ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $7
Здравствуйте! Мне нужен курьер с хорошей камерой на телефоне. Нужно поездить по Санкт-Петербургу и с разных ракурсов от фотографировать шесть моих копировальных центров, и сделать видео. А затем загрузить фотографии на Яндекс, Гугл и сделать ...Закрыт2 года назад
- $7
Здравствуйте! Мне нужен курьер с хорошей камерой на телефоне. Нужно поездить по Москве и с разных ракурсов от фотографировать шесть моих копировальных центров, и сделать видео. А затем загрузить фотографии на Яндекс, Гугл и сделать ...Закрыт2 года назад
- $7
Здравствуйте! Мне нужен курьер с хорошей камерой на телефоне. Нужно поездить по Краснодару и с разных ракурсов от фотографировать шесть моих копировальных центров, и сделать видео. А затем загрузить фотографии на Яндекс, Гугл и сделать ...Закрыт2 года назад
- $7
Здравствуйте! Мне нужен курьер с хорошей камерой на телефоне. Нужно поездить по Ростову и с разных ракурсов от фотографировать шесть моих копировальных центров, и сделать видео. А затем загрузить фотографии на Яндекс, Гугл и сделать ...Закрыт2 года назад
- $4
Здравствуйте, я сейчас на удалёнке, мне нужна помощь! Нужен кто-нибудь с компьютером с хорошим интернетом, для того чтобы поработать на сайте Google и яндекс. Вам нужно будет заполнить профиль в ЯндексБизнес по определенным правилам.Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт2 года назад