MaxUrchin

Максим MaxUrchin

 
21 годУкраина/Киев
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Веб-Розробник

Мови та інструменти програмування:
— С++
— С#
— Python
— HTML
— PHP
— CSS
— JAVA Script
— Pascal
— SQL

— Ajax

— JSON

— Web JAVA

— React.JS

— Bootstrap

Розробка моделей та систем:
— Arduino

Розробка сайтів:
— Wordpress

3D моделювання:
— Autodesk 3ds Max
— SketchUp

Фото-відео редактори:
— Adobe Photoshop
— Adobe Illustrator
— Adobe After Effect
— Movavi Video Suite

Пакет Microsoft Office:
— Excel
— Word
— PowerPoint

Знання мов:

·  Англійська ? середній

·  Українська ? вільно

·  Російська ? вільно

PHPPythonWordPressHTMLCSSBootstrapAjaxJavaPowerPointIllustrator3ds MaxSketchUpPhotoshop