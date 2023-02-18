Веб-Розробник
Мови та інструменти програмування:
— С++
— С#
— Python
— HTML
— PHP
— CSS
— JAVA Script
— Pascal
— SQL
— Ajax
— JSON
— Web JAVA
— React.JS
— Bootstrap
Розробка моделей та систем:
— Arduino
Розробка сайтів:
— Wordpress
3D моделювання:
— Autodesk 3ds Max
— SketchUp
Фото-відео редактори:
— Adobe Photoshop
— Adobe Illustrator
— Adobe After Effect
— Movavi Video Suite
Пакет Microsoft Office:
— Excel
— Word
— PowerPoint
Знання мов:
· Англійська ? середній
· Українська ? вільно
· Російська ? вільно