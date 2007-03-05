Крамарь Максим Васильевич
Цель
Получение удаленной работы переводчиком с достойной оплатой труда.
Резюме
С детства мне легко давались языки, начиная с родного русского (был призером республиканской олимпиады), преподаваемого в уже суверенной республике Молдове румынского языка (сейчас уже ничего не помню из-за отсутствия практики, последний раз говорил по-румынски ( по-молдавски) в 1995 году) и заканчивая английским языком. В школе и университете английский язык был любимым предметом, т.к. давалось все очень легко. В июне 2005 года поехал по студенческой программе в США, где пробыл 4,5 месяца и получил солидный опыт разговорного американского английского. Не пошел в чистые переводчики, т.к. считаю, что нельзя быть универсальным переводчиком, нужно иметь определенную сферу интересов. Моя сфера – информационные технологии. Читаю много литературы на английском языке, в основном техническая и художественная. В свободное время самостоятельно изучаю немецкий язык для общего развития.
Личные данные
Дата рождения: 12 февраля 1983 года;
Возраст: 23 года;
Место рождения: Молдавская ССР, г. Кишинёв;
Семейное положение: холост;
Адрес: РФ, г. Таганрог, пер. Добролюбовский 15.
Телефон: 8-918-594-81-97
E-mail: [email protected]
ICQ: 227629975;
Образование
2000-2006 ТРТУ - Таганрогский Государственный Радиотехнический Университет,
(факультет Автоматики и Вычислительной Техники, кафедра
вычислительной техники),
специальность "Вычислительные системы, комплексы и сети", средний балл - 4,8;
степень - магистр техники и технологии.
С 2006 года Там же, аспирантура.
2003-2005 ТРТУ - Таганрогский Государственный Радиотехнический Университет,
(факультет Естественного и Гуманитарного образования , кафедра
лингвистического образования),
специальность «Переводчик с английского языка в сфере профессиональной коммуникации», средний балл – 5,0;
степень – бакалавр.
Опыт работы
Июнь 2003 года – Сентябрь 2005 года.
Переводчик и композитор в таганрогской компании Handy Entertainment (www.handyent.com ), занимающейся играми под мобильные платформы. В качестве переводчика переводил хелп для игр Dreamway, Tots’n’Togs и PsychoPath с русского на английский.
Декабрь 2005 – Февраль 2006
Перевод документации ПО IBM Websphere с русского на английский. ICQ заказчика -240613330, можно обратиться за рекомендациями.
Март 2006 – Июль 2006
Локализация сайта фирмы En101 (www.en101.com) для русскоязычных пользователей.
Увлечения и интересы:
• баскетбол – первый взрослый разряд (закончил спортивную школу в 2000-м году). Продолжаю играть и заниматься;
• музыка
• наука и искусственный интеллект.
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