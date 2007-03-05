Крамарь Максим Васильевич

Цель

Получение удаленной работы переводчиком с достойной оплатой труда.

Резюме

С детства мне легко давались языки, начиная с родного русского (был призером республиканской олимпиады), преподаваемого в уже суверенной республике Молдове румынского языка (сейчас уже ничего не помню из-за отсутствия практики, последний раз говорил по-румынски ( по-молдавски) в 1995 году) и заканчивая английским языком. В школе и университете английский язык был любимым предметом, т.к. давалось все очень легко. В июне 2005 года поехал по студенческой программе в США, где пробыл 4,5 месяца и получил солидный опыт разговорного американского английского. Не пошел в чистые переводчики, т.к. считаю, что нельзя быть универсальным переводчиком, нужно иметь определенную сферу интересов. Моя сфера – информационные технологии. Читаю много литературы на английском языке, в основном техническая и художественная. В свободное время самостоятельно изучаю немецкий язык для общего развития.

Личные данные

Дата рождения: 12 февраля 1983 года;

Возраст: 23 года;

Место рождения: Молдавская ССР, г. Кишинёв;

Семейное положение: холост;

Адрес: РФ, г. Таганрог, пер. Добролюбовский 15.

Телефон: 8-918-594-81-97

E-mail: [email protected]

ICQ: 227629975;

Образование

2000-2006 ТРТУ - Таганрогский Государственный Радиотехнический Университет,

(факультет Автоматики и Вычислительной Техники, кафедра

вычислительной техники),

специальность "Вычислительные системы, комплексы и сети", средний балл - 4,8;

степень - магистр техники и технологии.

С 2006 года Там же, аспирантура.

2003-2005 ТРТУ - Таганрогский Государственный Радиотехнический Университет,

(факультет Естественного и Гуманитарного образования , кафедра

лингвистического образования),

специальность «Переводчик с английского языка в сфере профессиональной коммуникации», средний балл – 5,0;

степень – бакалавр.

Опыт работы

Июнь 2003 года – Сентябрь 2005 года.

Переводчик и композитор в таганрогской компании Handy Entertainment (www.handyent.com ), занимающейся играми под мобильные платформы. В качестве переводчика переводил хелп для игр Dreamway, Tots’n’Togs и PsychoPath с русского на английский.

Декабрь 2005 – Февраль 2006

Перевод документации ПО IBM Websphere с русского на английский. ICQ заказчика -240613330, можно обратиться за рекомендациями.

Март 2006 – Июль 2006

Локализация сайта фирмы En101 (www.en101.com) для русскоязычных пользователей.

Увлечения и интересы:

• баскетбол – первый взрослый разряд (закончил спортивную школу в 2000-м году). Продолжаю играть и заниматься;

• музыка

• наука и искусственный интеллект.