Maxiii

Максим Кундиловский Maxiii

 
21 год
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Исключительно качественно и быстро

Личные качества:

- Трудолюбивый

- Обучаемый

- Коммуникабельный

Мои навыки:

- HTML5/ CSS на высоком уровне

- Базовое знание чистого JavaScript

- Опыт работы с GULP и SASS

- Основы WordPress

Инструменты, с которыми я работаю:

- Adobe XD & Figma [работа с макетом]

- Adobe Photoshop [обработка фото]

- Visual studio code [среда разработки]

- Canva [Создание презентаций]

Мой GitHub: https://github.com/Maximalxx

Свяжитесь со мной любым удобным вам способом:

- Instagram: https://www.instagram.com/orklees/?hl=ru

- Telegram: https://t.me/Maximalxx

- Gmail: [email protected]

- TN: +380958741158