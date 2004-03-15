Исключительно качественно и быстро
Личные качества:
- Трудолюбивый
- Обучаемый
- Коммуникабельный
Мои навыки:
- HTML5/ CSS на высоком уровне
- Базовое знание чистого JavaScript
- Опыт работы с GULP и SASS
- Основы WordPress
Инструменты, с которыми я работаю:
- Adobe XD & Figma [работа с макетом]
- Adobe Photoshop [обработка фото]
- Visual studio code [среда разработки]
- Canva [Создание презентаций]
Мой GitHub: https://github.com/Maximalxx
Свяжитесь со мной любым удобным вам способом:
- Instagram: https://www.instagram.com/orklees/?hl=ru
- Telegram: https://t.me/Maximalxx
- Gmail: [email protected]
- TN: +380958741158