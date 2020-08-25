MaximBagriy

Максим MaximBagriy

 
26 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качественная кроссбраузерная вёрстка сайтов с чистым кодом - без последсвий на Back-end. HTML5, jQuery, CSS3, SCSS, Flexbox, BEM.

Для начала предлагаю познакомиться. 

Меня зовут Максим, мне 23 года,, может показаться что это мало и недостаточно для вашего проекта, но спешу обрадовать, ведь благодаря мне ваш макет будет реализован по последним буквам технологий, ведь мир IT полностью обновляется в течении 3-х лет. Никаких динозавров в вашем коде! 

Как я работаю:

Я постоянно онлайн. Не пропадаю бесследно, из страны не бегу - когда возникают проблемы.

Работаю качественно, внимателен к деталям и мелочам. Всегда адекватно отношусь к правкам и доработкам. 

Коммуникабельный и открытый человек. Всегда настроен на конструктивный диалог.  В спорных моментах считаю что лучше уточнить, чем сделать молча.

Я - узконаправленный специалист и досконально знаю свою работу. Для меня верстка -  это этап развития вашего проекта. И я рад принимать в нем участие.

Работая со мной, вы можете быть уверены, что я:

  • занимаюсь только вашим проектом
  • уложусь точно в срок
  • сверстаю качественно
  • всегда на связи
  • доведу работу до конца
  • тестирую верстку на реальных iOS и Android устройствах
  • отвечу на все ваши вопросы

Чем занимаюсь:

  • верстка сайтов любой сложности (от лендингов до интернет-магазинов и маркет-плейсов)

Знания, навыки:

  • HTML5
  • CSS3
  • Flexbox
  • VCS Git
  • SASS/SCSS
  • JavaScript, jQuery
  • Таск менеджер - Gulp
  • Responsive
  • Photoshop, Figma, Google Web Designer, Adobe XD
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Использование SVG графики.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
  • Иконочный шрифт
  • Pixel perfect
  • Bootstrap

Оплата:

  • Перевод на карту (Сбербанк, Альфа-Банк, Тинькофф-Банк)
  • Payoneer
  • Яндекс.Деньги
  • Qiwi - кошелек
  • Webmoney (Рублевый, Долларовый, Биткоин счет)
  • PayPall
P.S.:  Работаю по предоплате ( % согласовывается индивидуально, последний платеж всегда за вами)

﻿

﻿Примеры верстки:

https://maximbagriy.github.io/app/index.html

https://maximbagriy.github.io/app/404.html

https://maximbagriy.github.io/app/profile.html

https://maximbagriy.github.io/app/about.html

https://maximbagriy.github.io/app/contacts.html

https://maximbagriy.github.io/app/new-items.html

https://maximbagriy.github.io/app/productone.html

https://maximbagriy.github.io/app/setting-personal.html

https://maximbagriy.github.io/app/upload.html

https://maximbagriy.github.io/app/withdrawals.html

 Исходный файл: https://github.com/MaximBagriy/maximbagriy.github.io

Мои контакты:

Email: [email protected]

Telegram: @fortyc

FaceBook: https://www.facebook.com/bagriy.maxim

VK: https://vk.com/id30605430

Мобильный телефон, WatsApp по запросу

Онлайн: 

с 12:00 до 22:00 по МСК

Пишите по любому вопросу, буду рад вам в любое время суток!

С Уважением Максим.

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