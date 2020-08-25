Для начала предлагаю познакомиться.
Меня зовут Максим, мне 23 года,, может показаться что это мало и недостаточно для вашего проекта, но спешу обрадовать, ведь благодаря мне ваш макет будет реализован по последним буквам технологий, ведь мир IT полностью обновляется в течении 3-х лет. Никаких динозавров в вашем коде!
Как я работаю:
Я постоянно онлайн. Не пропадаю бесследно, из страны не бегу - когда возникают проблемы.
Работаю качественно, внимателен к деталям и мелочам. Всегда адекватно отношусь к правкам и доработкам.
Коммуникабельный и открытый человек. Всегда настроен на конструктивный диалог. В спорных моментах считаю что лучше уточнить, чем сделать молча.
Я - узконаправленный специалист и досконально знаю свою работу. Для меня верстка - это этап развития вашего проекта. И я рад принимать в нем участие.
Работая со мной, вы можете быть уверены, что я:
- занимаюсь только вашим проектом
- уложусь точно в срок
- сверстаю качественно
- всегда на связи
- доведу работу до конца
- тестирую верстку на реальных iOS и Android устройствах
- отвечу на все ваши вопросы
Чем занимаюсь:
- верстка сайтов любой сложности (от лендингов до интернет-магазинов и маркет-плейсов)
Знания, навыки:
- HTML5
- CSS3
- Flexbox
- VCS Git
- SASS/SCSS
- JavaScript, jQuery
- Таск менеджер - Gulp
- Responsive
- Photoshop, Figma, Google Web Designer, Adobe XD
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Использование SVG графики.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
- Иконочный шрифт
- Pixel perfect
- Bootstrap
Оплата:
- Перевод на карту (Сбербанк, Альфа-Банк, Тинькофф-Банк)
- Payoneer
- Яндекс.Деньги
- Qiwi - кошелек
- Webmoney (Рублевый, Долларовый, Биткоин счет)
- PayPall
Примеры верстки:
https://maximbagriy.github.io/app/index.html
https://maximbagriy.github.io/app/404.html
https://maximbagriy.github.io/app/profile.html
https://maximbagriy.github.io/app/about.html
https://maximbagriy.github.io/app/contacts.html
https://maximbagriy.github.io/app/new-items.html
https://maximbagriy.github.io/app/productone.html
https://maximbagriy.github.io/app/setting-personal.html
https://maximbagriy.github.io/app/upload.html
https://maximbagriy.github.io/app/withdrawals.html
Исходный файл: https://github.com/MaximBagriy/maximbagriy.github.io
Мои контакты:
Email: [email protected]
Telegram: @fortyc
FaceBook: https://www.facebook.com/bagriy.maxim
Мобильный телефон, WatsApp по запросу
Онлайн:
с 12:00 до 22:00 по МСК
Пишите по любому вопросу, буду рад вам в любое время суток!
С Уважением Максим.
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