Качественная кроссбраузерная вёрстка сайтов с чистым кодом - без последсвий на Back-end. HTML5, jQuery, CSS3, SCSS, Flexbox, BEM.

Для начала предлагаю познакомиться.

Меня зовут Максим, мне 23 года,, может показаться что это мало и недостаточно для вашего проекта, но спешу обрадовать, ведь благодаря мне ваш макет будет реализован по последним буквам технологий, ведь мир IT полностью обновляется в течении 3-х лет. Никаких динозавров в вашем коде!

Как я работаю:

Я постоянно онлайн. Не пропадаю бесследно, из страны не бегу - когда возникают проблемы.

Работаю качественно, внимателен к деталям и мелочам. Всегда адекватно отношусь к правкам и доработкам.

Коммуникабельный и открытый человек. Всегда настроен на конструктивный диалог. В спорных моментах считаю что лучше уточнить, чем сделать молча.

Я - узконаправленный специалист и досконально знаю свою работу. Для меня верстка - это этап развития вашего проекта. И я рад принимать в нем участие.

Работая со мной, вы можете быть уверены, что я:

занимаюсь только вашим проектом

уложусь точно в срок

сверстаю качественно

всегда на связи

доведу работу до конца

тестирую верстку на реальных iOS и Android устройствах

отвечу на все ваши вопросы

Чем занимаюсь:

верстка сайтов любой сложности (от лендингов до интернет-магазинов и маркет-плейсов)

Знания, навыки:

HTML5

CSS3

Flexbox

VCS Git

SASS/SCSS

JavaScript, jQuery

Таск менеджер - Gulp

Responsive

Photoshop, Figma, Google Web Designer, Adobe XD

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Использование SVG графики.

Использование спрайтов.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)

Иконочный шрифт

Pixel perfect

Bootstrap

Оплата:

Перевод на карту (Сбербанк, Альфа-Банк, Тинькофф-Банк)

Payoneer

Яндекс.Деньги

Qiwi - кошелек

Webmoney (Рублевый, Долларовый, Биткоин счет)

PayPall

P.S.: Работаю по предоплате ( % согласовывается индивидуально, последний платеж всегда за вами)

﻿

﻿Примеры верстки:

https://maximbagriy.github.io/app/index.html

https://maximbagriy.github.io/app/404.html

https://maximbagriy.github.io/app/profile.html

https://maximbagriy.github.io/app/about.html

https://maximbagriy.github.io/app/contacts.html

https://maximbagriy.github.io/app/new-items.html

https://maximbagriy.github.io/app/productone.html

https://maximbagriy.github.io/app/setting-personal.html

https://maximbagriy.github.io/app/upload.html

https://maximbagriy.github.io/app/withdrawals.html

Исходный файл: https://github.com/MaximBagriy/maximbagriy.github.io

Мои контакты:

Email: [email protected]

Telegram: @fortyc

FaceBook: https://www.facebook.com/bagriy.maxim

VK: https://vk.com/id30605430

Мобильный телефон, WatsApp по запросу

Онлайн:

с 12:00 до 22:00 по МСК

Пишите по любому вопросу, буду рад вам в любое время суток!

С Уважением Максим.