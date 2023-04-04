MaximBelyachenko

Максим Беляченко MaximBelyachenko

 
23 годаУкраина/Полтава
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Качество сделанной работы залог успеха!

Добрый день, меня зовут Максим.

Немного о себе:

  • Большой опыт в переводе текстов, рерайтинге, копирайтинге.

  • Есть опыт с написанием статей с уникальностью 95-100%

  • Совершенно владею 3 языками: украинский, английский, русский.

  • Нахожу общий язык с людьми, готов к критике и усовершенствованию.

  • Работаю на качество.

В моей работе главное - КАЧЕСТВО, над которым я усердно стараюсь!

Жду именно ВАС, сделаю всё что от меня зависит.

Написание статей