MaximBelyachenko

Максим Беляченко MaximBelyachenkoMaximBelyachenko
23 годаУкраина/Полтава
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Качество сделанной работы залог успеха!
Добрый день, меня зовут Максим.
Немного о себе:
Большой опыт в переводе текстов, рерайтинге, копирайтинге.
Есть опыт с написанием статей с уникальностью 95-100%
Совершенно владею 3 языками: украинский, английский, русский.
Нахожу общий язык с людьми, готов к критике и усовершенствованию.
Работаю на качество.
В моей работе главное - КАЧЕСТВО, над которым я усердно стараюсь!
Жду именно ВАС, сделаю всё что от меня зависит.