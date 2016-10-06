MaximTurchenko

Front-end developer
Занимаюсь разработкой сайтов.
Мои навыки:
1)html5
2)css3
3)bootstrap
4)1c-bitrix
5)wordpress
6)php
Пишите,готов к сотрудничеству.
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Отзывы заказчиков
$180
5 баллов
9 лет назад
WordPress
Хотелось бы оставить положительный отзыв, но не могу. Максим взялся, провозился почти 3 недели и в итоге выдал, что не справляется с функционалом, совсем. Ничего личного, только работа. Из-за подставы Максима, я в итоге был оштрафован начальством на 15 000р.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Общение ,всегда есть доступ для вопросов. Грамотная постановка задания,подробное ТЗ. Вежливое и адекватное отношение,в случае нарушения дедлайна.