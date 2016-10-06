MaximTurchenko

Хотелось бы оставить положительный отзыв, но не могу. Максим взялся, провозился почти 3 недели и в итоге выдал, что не справляется с функционалом, совсем. Ничего личного, только работа. Из-за подставы Максима, я в итоге был оштрафован начальством на 15 000р.