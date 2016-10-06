MaximTurchenko

Максим MaximTurchenko

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Front-end developer

Занимаюсь разработкой сайтов.

Мои навыки:

1)html5

2)css3

3)bootstrap

4)1c-bitrix

5)wordpress

6)php

Пишите,готов к сотрудничеству.

Отзывы заказчиков

igor_bcm
Игорь 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$180
5 баллов
9 лет назад
Верстка и натяжка сайта на wordpress
WordPress
Хотелось бы оставить положительный отзыв, но не могу. Максим взялся, провозился почти 3 недели и в итоге выдал, что не справляется с функционалом, совсем. Ничего личного, только работа. Из-за подставы Максима, я в итоге был оштрафован начальством на 15 000р.
Отличный заказчик. Общение ,всегда есть доступ для вопросов. Грамотная постановка задания,подробное ТЗ. Вежливое и адекватное отношение,в случае нарушения дедлайна.
Ответный отзыв