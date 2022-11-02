🗸Качественная HTML верстка
Умения навыки:
- HTML/CSS
- JavaScript/jQueru
- БЭМ нейминг
- Препроцессоры SCSS/SASS
- Figma/Photoshop (на уровне верстальщика)
- Умею создавать темы в Wordpress
- Адаптивная вёрстка
- Работаю с библиотекой SlickSlider
Этапы робот:
- Сбор требований, уточнение задачи/проекта
- Оценка проекта
- Верстка
- Сдача
Личные качества:
- Ответственность
- Внимательность к деталям
- Пунктуальность
📞Контактные данные:
- E-mail: [email protected]
- Telegram: @Dark_box0
Принимаю оплату:
- Переводом на карту Приватбанка (Украина)
Портфолио
- Адаптивная HTML-верстка27 просмотров
- Адаптивная HTML-верстка lending page54 просмотра
- Адаптивная HTML-верстка34 просмотра
- Desctop верстка сайта40 просмотров
- Верста HTML-сайта для desctop15 просмотров
- Desctop верстка сайта портфолио18 просмотров