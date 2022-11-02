Maxim_Ryzhiy

Максим Maxim_Ryzhiy

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
&#128504;Качественная HTML верстка

Умения навыки:

  • HTML/CSS
  • JavaScript/jQueru
  • БЭМ нейминг
  • Препроцессоры SCSS/SASS
  • Figma/Photoshop (на уровне верстальщика)
  • Умею создавать темы в Wordpress
  • Адаптивная вёрстка
  • Работаю с библиотекой SlickSlider

Этапы робот:

  • Сбор требований, уточнение задачи/проекта
  • Оценка проекта
  • Верстка
  • Сдача

Личные качества:

  • Ответственность
  • Внимательность к деталям
  • Пунктуальность

📞Контактные данные:

Принимаю оплату:

  • Переводом на карту Приватбанка (Украина)

Портфолио