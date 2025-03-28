ЧТО ДЕЛАЮ?
Создаю быстрые и адаптивные сайты и веб-приложения на современных технологиях. Работаю с фреймворками и библиотеками, такими как React, Next.js, а также использую TypeScript для типизации. Могу также верстать сайты по макетам.
НАВЫКИ
🔹 Верстка: TailwindCSS, HTML5, CSS3, Flexbox, Grid, адаптивная верстка, Pug, SASS
🔹 Программирование: React, Next.js, TypeScript, JavaScript
🔹 Базы данных: PostgreSQL, Prisma
🔹 Интеграции и библиотеки: NextAuth, Zustand, Zod, React Hook Form, React Query, Next Intl
ЧЕМ МОГУ ПОМОЧЬ?
✔️ Разработка веб-приложений и сайтов с нуля
✔️ Модернизация и оптимизация существующих проектов
✔️ Верстка сайтов по готовым макетам (адаптивная, кроссбраузерная)
✔️ Реализация многозадачных интерфейсов с использованием React и Next.js
✔️ Интеграция аутентификации и авторизации (NextAuth, JWT)
✔️ Настройка мультиязычности и адаптивности сайтов
СХЕМА РАБОТЫ
Описание задачи / Запрос
Анализ и планирование тех. задания
Подтверждение стоимости и сроков
Безопасная сделка / Предоплата 50%
Разработка проекта
Оплата 50% по завершению работы
Передача исходников и всех данных (пароли, доступы и т.д.)
Отзыв о выполненной работе
КОНТАКТЫ
Telegram: @usp_ms
Email: [email protected]
Онлайн с 10 до 20 по Киеву. Выходные: суббота, воскресенье.