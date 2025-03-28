Фронтенд-разработчик | React, Next.js, TypeScript

ЧТО ДЕЛАЮ?

Создаю быстрые и адаптивные сайты и веб-приложения на современных технологиях. Работаю с фреймворками и библиотеками, такими как React, Next.js, а также использую TypeScript для типизации. Могу также верстать сайты по макетам.

НАВЫКИ

🔹 Верстка: TailwindCSS, HTML5, CSS3, Flexbox, Grid, адаптивная верстка, Pug, SASS

🔹 Программирование: React, Next.js, TypeScript, JavaScript

🔹 Базы данных: PostgreSQL, Prisma

🔹 Интеграции и библиотеки: NextAuth, Zustand, Zod, React Hook Form, React Query, Next Intl

ЧЕМ МОГУ ПОМОЧЬ?

✔️ Разработка веб-приложений и сайтов с нуля

✔️ Модернизация и оптимизация существующих проектов

✔️ Верстка сайтов по готовым макетам (адаптивная, кроссбраузерная)

✔️ Реализация многозадачных интерфейсов с использованием React и Next.js

✔️ Интеграция аутентификации и авторизации (NextAuth, JWT)

✔️ Настройка мультиязычности и адаптивности сайтов

СХЕМА РАБОТЫ

Описание задачи / Запрос Анализ и планирование тех. задания Подтверждение стоимости и сроков Безопасная сделка / Предоплата 50% Разработка проекта Оплата 50% по завершению работы Передача исходников и всех данных (пароли, доступы и т.д.) Отзыв о выполненной работе

КОНТАКТЫ

Telegram: @usp_ms

Email: [email protected]

Онлайн с 10 до 20 по Киеву. Выходные: суббота, воскресенье.