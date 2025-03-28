Maxim_Savchenko

Максим Савченко Maxim_Savchenko

 
34 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Фронтенд-разработчик | React, Next.js, TypeScript

ЧТО ДЕЛАЮ?
Создаю быстрые и адаптивные сайты и веб-приложения на современных технологиях. Работаю с фреймворками и библиотеками, такими как React, Next.js, а также использую TypeScript для типизации. Могу также верстать сайты по макетам.

НАВЫКИ
🔹 Верстка: TailwindCSS, HTML5, CSS3, Flexbox, Grid, адаптивная верстка, Pug, SASS
🔹 Программирование: React, Next.js, TypeScript, JavaScript
🔹 Базы данных: PostgreSQL, Prisma
🔹 Интеграции и библиотеки: NextAuth, Zustand, Zod, React Hook Form, React Query, Next Intl

ЧЕМ МОГУ ПОМОЧЬ?
✔️ Разработка веб-приложений и сайтов с нуля
✔️ Модернизация и оптимизация существующих проектов
✔️ Верстка сайтов по готовым макетам (адаптивная, кроссбраузерная)
✔️ Реализация многозадачных интерфейсов с использованием React и Next.js
✔️ Интеграция аутентификации и авторизации (NextAuth, JWT)
✔️ Настройка мультиязычности и адаптивности сайтов

СХЕМА РАБОТЫ

  1. Описание задачи / Запрос

  2. Анализ и планирование тех. задания

  3. Подтверждение стоимости и сроков

  4. Безопасная сделка / Предоплата 50%

  5. Разработка проекта

  6. Оплата 50% по завершению работы

  7. Передача исходников и всех данных (пароли, доступы и т.д.)

  8. Отзыв о выполненной работе

КОНТАКТЫ
Telegram: @usp_ms

Email: [email protected]

Онлайн с 10 до 20 по Киеву. Выходные: суббота, воскресенье.

Веб-программирование
нет отзывов
$15/час
от $120от 1 дня
#2621
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $60от 1 дня
#3922